Loredana Lecciso ha un malore prima di Domenica In: “Svenuta in stazione a Milano, la polizia mi ha aiutata”

Loredana Lecciso è svenuta in stazione Centrale a Milano, prima di prendere il treno che l’avrebbe portata negli studi di Domenica In a Roma. La showgirl è stata comunque ospite della puntata insieme ad Al Bano, raccontando cosa le è successo e ringraziando le forze dell’ordine per l’aiuto.

Loredana Lecciso ha avuto un malore. Prima della puntata di Domenica In del 4 gennaio, in cui è stata ospite insieme al compagno Al Bano, la showgirl è svenuta in stazione Centrale a Milano, in attesa di prendere il treno che l'avrebbe portata a Roma per il programma. A spiegare cosa è successo è stata la diretta interessata attraverso un messaggio sui social, ringraziando gli agenti della polizia che l'hanno aiutata.

Contrariamente alle prime ricostruzioni, nonostante il mancamento, Loredana Lecciso ha partecipato a Domenica In. Nella puntata del 4 gennaio ha fatto il suo ingresso in studio insieme ad Al Bano e ha raccontato cosa le era appena successo: "Sono svenuta in stazione Centrale". Poi ha voluto ringraziare le forze dell'ordine che l'hanno soccorsa in un attimo: "Sono stata felicemente colpita dall'immediatezza delle forze dell'ordine". ‘Zia Mara' ha scherzato: "Non sarai mica incinta?". La diretta interessata ha negato, precisando: "Mi sono ripresa".

Nel salotto di Domenica In, Loredana Lecciso ha parlato anche del periodo della sua vita che sta attraversando, nel quale preferisce tenersi il più possibile lontano dai riflettori, diminuendo le ospitate in tv e non solo. "In questa fase non amo particolarmente alcun tipo di esposizione", ha spiegato a Mara Venier, dopo che Al Bano ha rivelato di averla quasi dovuta convincere a essere ospite. "Le cosa più autentiche sono quelle che già abbiamo. La mia attenzione è rivolta a tutto ciò che è più vero e quotidiano. Sto bene nel mio", ha concluso Lecciso.