Come sta Loredana Lecciso dopo il malore e perché è svenuta

Loredana Lecciso è svenuta due volte mentre si trovava alla Stazione Centrale a Milano. La cinquantatreenne ha spiegato perché si è sentita male.
A cura di Daniela Seclì
Loredana Lecciso ha avuto un malore nei giorni scorsi. La compagna di Al Bano è svenuta due volte mentre si trovava alla Stazione Centrale a Milano. È stata soccorsa dalle forze dell'ordine. In queste ore, ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto sapere di essersi ripresa. La cinquantatreenne ha anche spiegato perché si è sentita male.

Come sta Loredana Lecciso dopo il malore avuto alla stazione. La compagna di Al Bano sembra stare meglio. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della sera, è tornata sull'accaduto. Ha spiegato che non le era mai capitato prima di svenire: "L'altro giorno è successo due volte". Quindi ha ripercorso la dinamica dell'accaduto. Si era recata alla Stazione Centrale a Milano per prendere un treno per Roma. Era attesa nello studio di Domenica In, dove avrebbe dovuto rilasciare un'intervista a Mara Venier. Non appena si è sentita male, è stata soccorsa dalle forze dell'ordine. Loredana Lecciso ha provato a indagare le motivazioni dell'accaduto ed è giunta a una conclusione: "Penso sia dipeso dal fatto che ero molto provata".

Perché Loredana Lecciso è svenuta. La compagna di Al Bano ha spiegato che quei giorni erano stati molto difficili per lei e per la sua famiglia. Poco prima era avvenuta la strage di Crans Montana e anche suo figlio Bido – Albano Jr – ha rischiato di ritrovarsi in quella terribile tragedia:

Eravamo appena tornati da Crans Montana. Abbiamo passato lì il Natale tutti insieme. Albano Jr per un soffio non si è trovato coinvolto nella tragedia, avrebbe dovuto trascorrere il capodanno a Le Constellation insieme alla sua fidanzatina che è originaria del posto. Ha deciso all’ultimo di venire via con noi.

Una decisione che gli ha salvato la vita. Loredana Lecciso, dunque, ritiene che il dolore per le vittime e la preoccupazione per una tragedia che avrebbe potuto devastare anche la sua famiglia, abbiano causato il malore.

Personaggi
