Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata: “Doveva essere lì a Capodanno”

Albano Jr. Carrisi conosciuto come Bido, figlio minore di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans Montana, città d’origine della fidanzata, e precisamente al bar Le Constellation. La Lecciso racconta: “Hanno deciso all’ultimo di venire in Puglia”.
A cura di Gaia Martino
Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe dovuto festeggiare il Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, ma un cambio programma dopo Natale ha evitato che finisse tra le vittime dell'incendio che ha causato la morte di 40 persone, la maggior parte giovanissimi. Lo ha raccontato Loredana Lecciso in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia spiegando che il malore avuto la scorsa domenica in stazione mentre raggiungeva lo studio di Domenica In, è stato causato da uno stress emotivo scatenatosi dopo giornate "che mi hanno provata psicologicamente".

La tragedia a Crans-Montana l'ha colpita profondamente perché tra le vittime sarebbe potuto esserci anche il figlio, Albano Jr. Carrisi, Bido per gli amici, che "frequenta Le Constellation", essendo la fidanzata del posto. Il ventitreenne "Ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera. Lui si è diplomato a Crans Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata Emily è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme, è una località bellissima", ha raccontato Loredana Lecciso, rivelando di essere passata davanti al locale pochi giorni prima della strage, durante una passeggiata.

La famiglia al completo poi è rientrata in Puglia, a Cellino San Marco, e anche i ragazzi, Bido e la fidanzata, "hanno deciso all'ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le alternative, c'era quella di festeggiare a Crans Montana e se ci fossero rimasti, sarebbero stati a Le Constellation", le parole. "Al Bano dice che Cellino San Marco li ha salvati". Non ha nascosto la sua felicità nel sapere che il figlio è oggi al sicuro, ma "il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i familiari. Non oso immaginare cosa provino, il mio cuore è con loro", ha concluso.

