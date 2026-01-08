spettacolo
Jasmine Carrisi: “Eravamo a Crans-Montana pochi giorni prima di Capodanno. Mio fratello Albano Jr. è scosso”

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, ha spiegato che la sua famiglia frequenta spesso la città di Crans- Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato un violento incendio. Suo fratello AlBano Jr. avrebbe potuto essere lì: “È molto scosso, così come papà”.
A cura di Elisabetta Murina
Jasmine Carrisi ha parlato per la prima volta di quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans Montana, quando nel locale Le Costellation è scoppiato un incendio che ha causato diversi morti e feriti. Il fratello AlBano Jr. avrebbe potuto essere lì quella sera, dal momento che sia lui che il resto della famiglia frequentano spesso la cittadina Svizzera.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata dell'8 gennaio, Jasmine Carrisi ha spiegato: "Siamo molto legati a Crans. Mio fratello ha frequentato il liceo lì e io andavo tutte le estati per i campus estivi. Eravamo particolarmente legati".  Come ha raccontato anche Loredana Lecciso, quella notte AlBano Jr. (conosciuto come Bido) avrebbe dovuto essere nel locale Le Costellation, dal momento che la sua fidanzata Emily vive in città, ma un cambio di programma ha modificato i piani iniziali.

"Mio fratello frequentava quel locale, ha trascorso lo scorso Capodanno lì e si è costruito tanti ricordi", ha precisato Jasmine Carrisi. Al Bano Jr avrebbe potuto essere tra le vittime di quella sera, quando un incendio è scoppiato all'interno e ha provocato 40 morti e 116 feriti. "Era scosso, per lui è un locale di riferimento. Anche papà Al Bano lo era, eravamo lì pochi giorni prima che succedesse. L'ho sentito come qualcosa di veramente vicino", ha spiegato Carrisi.

