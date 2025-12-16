Cristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni, Loredana Lecciso: “Non mi ha invitata, ma le faccio gli auguri”

Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, starebbe organizzando una grande festa per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre. Loredana Lecciso però non è stata invitata, come ha raccontato lei stessa.

Ci sarebbero delle tensioni all'interno della famiglia Al Bano- Lecciso. Cristel Carrisi, figlia di Romina Power e del cantante di Cellino San Marco, starebbe organizzando una grande festa di compleanno per i suoi 40 anni ma non tutti i parenti e le persone care avrebbero ricevuto l'invito. Ecco cosa starebbe succedendo.

Durante la puntata del 15 dicembre de La Vita in Diretta, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontato che Cristel Carrisi starebbe organizzando una festa di compleanno per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre. Un party in grande stile, a sorpresa, a cui sarebbero stati invitati tutti i familiari, compresa Loredana Lecciso. La showgirl in quel momento è seduta accanto al giornalista ma si è mostrata piuttosto distante.

Poco dopo, infatti, Lecciso è intervenuta e ha spiegato: "No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore. Al Bano dice che mi hanno invitata? Allora arriverà in futuro questo invito. A me piace solo che i nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta". La showgirl, quindi, non avrebbe ricevuto l'invito ma pare che sia soltanto una questione di tempo e anche Al Bano ne è convinto.

Solo qualche giorno fa, ospite di Verissimo, Romina Power aveva parlato dei rapporti con la famiglia e in particolare con l'ex compagno Al Bano. "Sono buonissimi, non ci vediamo mai", aveva raccontato la cantante a Silvia Toffanin. Nella grande famiglia allargata pare che vada tutto per il meglio, nonostante l'invito mancato a Lecciso. Il cantante è padre in totale di 6 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Iolanda dall'amore con Romina Power, mentre Jasmine Albano Giovanni Carrisi Jr. da Loredana Lecciso.