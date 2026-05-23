Al Bano compie 83 anni, l’attacco a Romina Power: “Non vivo di vittimismo, ho avuto il coraggio di rifarmi una vita”

Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato insieme alla compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha anche lanciato un attacco alla ex moglie Romina Power dopo le recenti tensioni: “Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita, non vivo di vittimismo”.

Al Bano ha da poco compiuto 83 anni o, come lui stesso li ha definiti, "quattro volte 20 e 3 di bonus". Il cantante di Cellino San Marco ha parlato di come ha festeggiato il suo giorno speciale in modo ‘spirituale' insieme alla compagna Loredana Lecciso e ai figli. Il festeggiato ha anche lanciato una frecciatina all'ex moglie Romina Power, con cui di rencete ci sono state diverse tensioni pubbliche.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Al Bano è tornato a parlare delle recenti polemiche che hanno coinvolto lui e la ex moglie Romina Power. "Ho dovuto difendermi da accuse che non merito, come se i miei gesti fossero passati inosservati". Il cantante è convinto di non meritare che gli venisse "scaraventata addosso quell'immondizia" e ha precisato: "Come si fa a non rispondere e perché subire? Romina ha scelto la sua strada, io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita. Papà mi ha sempre insegnato a rimboccarmi le maniche, a non vivere di vittimismo".

Nelle scorsa settimane, la cantante aveva rilasciato un'intervista a Belve che aveva riacceso l'attenzione mediatica sulla ex coppia Al Bano e Romina. Quest'ultima aveva raccontato a Francesca Fagnani di non essersi più innamorata dopo la rottura con l'ex marito e che lui non era stato pienamente presente quando si trattava della scomparsa della loro figlia Ylenia. A queste dichiarazioni era seguito un botta e risposta sui social e in tv, che aveva coinvolto anche il resto della famiglia, a cominciare dalle figlie Ylenia e Romina.