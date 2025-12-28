Se fossi te in onda stasera su Rai1, di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci: trama e cast

Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti della miniserie di Rai1 Se fossi te. La fiction in due puntate va in onda domenica 28 dicembre e lunedì 29 dicembre alle ore 21:30. I registi Luca Lucini e Simona Ruggeri l'hanno descritta come una "favola natalizia a lieto fine" che si snoda attraverso una trama ricca di situazioni appassionanti e inaspettate, tra ironia e emozione. La fiction racconta la storia dell'operaio vedovo Massimo Mancuso e della ricca imprenditrice Valentina Sangiorgi. Due mondi molto diversi destinati a incontrarsi quando, a causa di un miracolo natalizio, i due si scambiano il corpo. Nel cast anche Nino Frassica e Sebastiano Somma.

Se fossi te, anticipazioni prima puntata del 28 dicembre

Marco Bocci è Massimo Mancuso

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie Se fossi te in onda domenica 28 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Massimo, un operaio e padre single, attraversa un momento difficile quando viene a sapere che il figlio Pietro ha la stessa cardiopatia della moglie morta prematuramente. Ha bisogno dei soldi del Tfr per dargli tutte le cure di cui ha bisogno, ma la Sangiorgi – l'azienda per cui lavora – è sull'orlo del fallimento. La situazione precipita quando, dopo un malore, il titolare dell'azienda lascia le redini alla figlia Valentina e le chiede di tagliare l'organico. Massimo e Valentina hanno evidentemente priorità diverse e dopo un acceso scontro si augurano di trovarsi l'uno nei panni dell'altro. Il desiderio si avvera. Valentina si ritrova a dover gestire la complicata famiglia di Massimo, mentre l'operaio è improvvisamente calato in una vita in cui regna il lusso sfrenato, ma in cui non è tutto oro ciò che luccica. Massimo e Valentina, in cerca di una soluzione, si promettono di non interferire con le loro vite, ma sarà difficile tenere fede a questa promessa.

La trama della miniserie con Marco Bocci e Laura Chiatti

I protagonisti di questa favola di Natale targata Rai sono Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi: un operaio, vedovo che deve gestire da solo la sua famiglia e una ricca imprenditrice a capo dell'azienda in cui lavora Massimo, sposata e con un figlio che sembra avere una vita in discesa. Mentre Natale è ormai alle porte, Massimo ha bisogno di soldi per una costosa operazione che potrebbe salvare la vita a suo figlio Pietro. Prova a chiedere l'anticipo del Tfr, ma i conti dell'azienda sono in rosso. In azienda, Valentina si prepara a licenziare senza pietà. Un bizzarro miracolo di Natale, farà ritrovare Massimo nei panni di Valentina e viceversa. Inizierà così un percorso in cui queste due persone, apparentemente tanto diverse, saranno costrette a conoscersi.

Leggi anche Il Paradiso delle signore, le anticipazioni della puntata speciale oggi su RaiPlay

Il cast di Se fossi te: attori e personaggi

Laura Chiatti è Valentina Sangiorgi

Laura Chiatti interpreta Valentina Sangiorgi;

Marco Bocci interpreta Massimo Mancuso;

Vincenzo Ferrera interpreta Giacomo;

Nino Frassica interpreta Oscar Mancuso;

Bebo Storti interpreta Primo Sangiorgi;

Sebastiano Somma interpreta l'Avvocato Pratesi;

Francesco Salvi interpreta Don Ernesto;

Mariella Valentini interpreta Maria;

Matteo Schiavone interpreta Filippo;

Leo Manisse interpreta Pietro;

Martina Bonan interpreta Anna.