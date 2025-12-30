Programmi tv
Ascolti tv 29 dicembre: chi ha vinto tra Se fossi te e Ennio Doris – C’è anche domani, i dati di La Ruota e Affari Tuoi

Gli ascolti tv di lunedì 29 dicembre 2025. Vince l’ultima puntata della fiction Se fossi te, con Laura Chiatti e Marco Bocci, che stacca nettamente la concorrenza del film su Ennio Doris su Canale 5 con 3.104.000 di spettatori (20.8%). Tutti i dati Auditel di ieri sera.
Il palinsesto televisivo di lunedì 29 dicembre ha offerto agli spettatori film, serie tv e programmi di approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima puntata della fiction Se fossi te, con Marco Bocci e Laura Chiatti. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film su Ennio Doris – C'è anche domani, il banchiere fondatore di Banca Mediolanum. In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna.

Ascolti tv 29 dicembre, chi ha vinto tra Se fossi te e Ennio Doris

I dati del prime time. Su Rai 1 è andato in onda il film Ennio Doris – C'è anche domani, il biopic sul banchiere fondatore di Banca Mediolanum, che ha intrattenuto 1.386.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Canale 5 in onda la seconda e ultima puntata di Se fossi te, la seria tv con Laura Chiatti e Marco Bocci, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.104.000 spettatori pari al 20.8%, vincendo nettamente la sfida degli ascolti.

I dati delle altre reti generaliste

Su Rai2 è andato in onda Il Collegio, che ha intrattenuto 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rai 3 il film Vita da gatto con Capucine Sainson-Fabresse, che ha registrato 723.000 spettatori (4% di share). Su Rete 4 in onda Non ci resta che piangere, con la regia di Roberto Benigni, Massimo Troisi, che ha collezionato 997.000 spettatori (6.3%). Italia 1 ha dedicato spazio a Will Hunting – genio ribelle, con la regia di Gus Van Sant, che ha registrato 984.000 spettatori con il 6.2%. La torre di babele su La7 ha registrato 670.000 spettatori e il 3.6%. SU Tv8 in onda un classico: I tre moschettieri, D'Artagnan, che ha intrattenuto 452.000 spettatori (2.9%). Cash or trash – il Natale dei tesori sul NOVE, ha collezionato 691.000 spettatori con il 4.4%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota

In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il gioco dei pacchi ha collezionato 4.716.000 spettatori (23.4%) dalle 20:43 alle 21:43. Vince ancora il game show di Canale 5, che ha raccolto 5.183.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:54.

