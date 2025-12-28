Se fossi te, anticipazioni seconda e ultima puntata del 29 dicembre: come finisce la serie con Chiatti e Bocci

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata della fiction Se fossi te, in onda lunedì 29 dicembre su Rai1. Nel finale della miniserie con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica, Massimo dovrà sfuggire ai bollenti spiriti del marito dell’imprenditrice, mentre Valentina scoprirà la malattia di Pietro. Infine, lo scambio dei corpi.

Se fossi te, anticipazioni seconda puntata del 29 dicembre

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata della fiction Se fossi te, in onda lunedì 29 dicembre su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato Farina sul fuoco, è arrivato il giorno di Natale per Massimo e Valentina. Massimo, nei panni di Valentina, non sa più come tenere a bada il marito della donna, che continua a tentare un approccio con lui, ignaro dello scambio dei corpi. Inoltre l'operaio fa fatica a sopportare il clima formale che caratterizza casa Sangiorgi. Clima ben diverso, quello che sta vivendo Valentina. La donna, nel corpo di Massimo, si sta godendo un Natale ricco di affetto con Oscar, Anna e Pietro. Rimane sconvolta, però, quando scopre che il bambino è malato.

Valentina e Massimo tornano nei rispettivi corpi

Nel quarto episodio di Se fossi te, intitolato A cuore aperto, Massimo e Valentina finalmente uniscono le forze. Sono entrambi determinati a salvare la vita al piccolo Pietro, ma anche a dare un futuro migliore a Filippo, figlio dell'imprenditrice. Ma non è tutto. Si uniscono anche per tentare di salvare l'azienda Sangiorgi. Intanto, l'incantesimo si spezza e i due protagonisti tornano nei rispettivi corpi. Torneranno a scontrarsi o faranno tesoro della complicità che hanno sviluppato nel corso di questa bizzarra esperienza?