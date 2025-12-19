Serie e Fiction
Il Paradiso delle signore 10

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 e 23 dicembre: Marcello rischia di saltare la Vigilia con Rosa

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 lunedì 22 dicembre e martedì 23 alle 16.10: Fulvio organizza una sorpresa per Caterina, Marcello viene trattenuto a Villa Guarnieri dalla contessa Adelaide.
A cura di Sara Leombruno
Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 22 dicembre e martedì 23. La prossima settimana, in via eccezionale, la fiction va in onda solo in queste due date, visto che il o24, il 25 e il 26 si fermerà per le feste natalizie. Nelle nuove puntate, Fulvio organizza una sorpresa per Caterina, mentre Marcello viene trattenuto a Villa Guarnieri dalla contessa Adelaide. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 dicembre

Il clima natalizio avvolge Il Paradiso delle Signore e tra luci, addobbi e buoni propositi i personaggi si preparano alle feste ognuno a modo suo. Le Veneri decidono di puntare su una soluzione pratica per lo scambio dei regali, mentre Botteri è alle prese con un dilemma non da poco: scegliere il dono giusto per il piccolo Teo. Anita, invece, vive il periodo più magico dell’anno con entusiasmo incontenibile e sogna una montagna di pacchetti sotto l’albero, mentre Fulvio preferisce rinunciare all’invito di Ciro e Concetta Puglisi, deciso a trascorrere il Natale in intimità con la figlia Caterina, come accade da quando ha perso la moglie. Intanto, a St. Moritz, Adelaide continua a tessere la sua strategia per trattenere Marcello Barbieri nello chalet il più a lungo possibile.

La trama della puntata di martedì 23 dicembre

Teo si sente sempre più a casa al Paradiso e l’accoglienza calorosa della “famiglia” del grande magazzino ispira Ciro, che pensa a un’idea speciale per rendere il Natale ancora più significativo. Fulvio, nel frattempo, organizza una sorpresa per Caterina, mentre Botteri resta combattuto sul regalo da fare al figlio, finché Delia non gli suggerisce una soluzione inaspettata. Sul fronte St. Moritz, Tancredi convince Umberto a non restare solo a Villa Guarnieri e a raggiungere il resto della famiglia in montagna, dove si trova anche Marcello. Quest’ultimo, però, viene trattenuto con una serie di scuse della contessa Adelaide, al punto da rischiare di saltare la sua prima vigilia di Natale insieme a Rosa Camilli.

