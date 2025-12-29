Ascolti tv 28 dicembre: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario? e Se fossi te, La Ruota contro Affari Tuoi

Gli ascolti tv di domenica 28 dicembre 2025. Su Rai 1 in onda la fiction Se fossi te, con Laura Chiatti e Marco Bocci. Su Canale5 spazio a Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto di ieri sera, domenica 28 dicembre 2025. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci, mentre su Canale 5 Chi vuol essere milionario? – Il torneo. In access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Ennio Doris – C'è anche domani e Se fossi te

La sfida nel Prime Time. Nella sera di domenica su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction Se fossi te, con Laura Chiatti e Marco Bocci. L'appuntamento ha registrato 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale5 è stato trasmesso Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo che ha conquistato 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, su Rai2 è andato in onda Le pistolere che ha raggiunto 362.000 spettatori (2.1%). Report, trasmesso su Rai 3, ha totalizzato invece 1.246.000 spettatori pari al 7.4%. La banda dei Babbi Natale su Italia 1 incolla davanti al video 944.000 spettatori con il 5,7%, Zona Bianca su Rete4 totalizza un a.m. di 648.000 spettatori (4.9%). Il mio angelo di Natale su Tv8 ottiene 459.000 spettatori con il 2.8%, Cash or Trash sul NOVE ha totalizzato X spettatori con il %. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 514.000 spettatori e il 3.3%.

Chi ha vinto tra La Ruota e Affari Tuoi

I dati nell'Access Prime Time. Anche nell'access prime time di domenica 28 dicembre sono stati trasmessi i due programmi più seguiti della televisione: Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale5. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha registrato 4.653.000 spettatori (24.7%) dalle 20:46 alle 21:39. Ad avere la meglio è ancora il game show di Gerry Scotti e Samira Lui, che ha fatto compagnia a 4.831.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:48 alle 21:54.