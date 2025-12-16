Miriam Leone: “Conciliare figlio e set è difficile come il contorsionismo. Mio marito è un papà presente”

Miriam Leone ha parlato di maternità e dei primi due anni da mamma, vissuti dopo la nascita del piccolo Orlando nel 2023: “È come essere una contorsionista del Cirque du Soleil. Mi è pure stato detto che non ero l’unica a fare la mamma”.

Nel dicembre 2023 Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta di Orlando, che oggi ha quasi 2 anni. La notizia della gravidanza è arrivata mentre era impegnata nelle riprese della serie tv Miss Fallaci, dove tutti se ne erano accorti ma l'attrice aveva Comunque preferito mantenere il segreto fino alla fine.

In questi primi due anni da mamma, Miriam Leone è tornata diverse volte sul set, prima con Amata e poi con Le cose non dette, dove in entrambi i casi interpreta donne con il desiderio di un figlio che però non arriva. Un tema che sente molto vicino, anche se non lo ha vissuto in prima persona, convinta che oggi ci sia ancora un "grande tabù" a riguardo, come ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair: "Per tante è una colpa. Fatichiamo a parlarne perché veniamo giudicate".

Nel mondo dello spettacolo, ha raccontato l'attrice, si è sentita sia "sostenuta" che in un certo senso giudicata: "Mi è pure stato detto: “Guarda che non sei l’unica che fa la mamma”. Penso che essere genitori oggi non sia più solo un fatto privato, ma anche sociale". Conciliare la vita sul set e quella familiare, per Leone, è come essere "una contorsionista del Cirque du Soleil che cammina pure su un filo sospeso", tra le difficoltà a far addormentare il piccolo Orlando e le sveglie presto per gli impegni lavorativi.

Miriam Leone ha avuto la fortuna di poter contare sulla famiglia, dai genitori ai suoceri, nei momenti di difficoltà: "Mia mamma ha preso un’aspettativa dal lavoro per essere qui a Roma mentre sono sul set dell’Uomo giusto di Sergio Rubini, e la ringrazio. I suoceri sono stati a Tangeri per l’intero periodo delle riprese". Presenza fondamentale nella sua vita anche il marito Paolo Carullo, che descrive come un "papà molto presente" e su cui poter contare nella divisione dei compiti e delle responsabilità in casa e in famiglia.