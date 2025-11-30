Programmi tv
Cecilia Rodriguez sul rapporto con Belen: “L’arrivo di mia figlia Clara ci ha aiutato a fare pace”

Cecilia Rodriguez ospite di Verissimo oggi ha parlato del rapporto con la sorella Belen. Dopo il litigio risalente ad alcuni mesi fa, hanno fatto pace e la nascita di Clara Isabel le ha aiutate a recuperare il loro legame: “Viene più spesso a casa mia”.
A cura di Gaia Martino
Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ospiti di Verissimo hanno raccontato la loro nuova vita da genitori. Lo scorso 15 ottobre è nata la loro prima figlia, Clara Isabel, arrivata dopo aver aspettato a lungo. "Sta andando bene, siamo una bella squadra. Facciamo i turni, la mattina devo dormire" ha raccontato la showgirl argentina, "mentre la notte se la vede lei", ha aggiunto Ignazio Moser. Dopo aver svelato i dettagli della loro quotidianità, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del litigio con la sorella Belen risalente a mesi fa, prima che lei partorisse. "Abbiamo fatto pace, sono tutti contenti. Avevamo litigato come tutte le sorelle. L'arrivo di Clara ci ha aiutato, viene più spesso a casa mia. Vogliono sempre venire tutti, siamo più uniti di prima", le parole.

Il ricordo del parto: "Ho temuto tante volte che non arrivasse quel momento"

"Il parto è un momento che rivivrei altre tante volte, l'incontro è incredibile" ha continuato Cecilia Rodriguez che non è riuscita a trattenere le lacrime. "Ho temuto tante volte che non arrivasse mai quel momento. Quindi è così bello", ha aggiunto prima di dare la parola al marito, Ignazio Moser, che non l'ha mai lasciata sola. "Ricordo l'attesa, diventava spasmodica. La sensazione è impossibile da spiegare, indelebile. Si è fatta attendere molto, le difficoltà sono state colmate e soddisfatte dal suo arrivo. Ti dimentichi del dolore del parto, così come ti dimentichi del dolore dell'attesa". Oggi sognano di allargare la famiglia: "Al parto direi subito di sì, alla gravidanza non so, è stata lunga. Tempo al tempo. Ho bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno. Poi fatemi riprendere, speriamo arrivi un po' prima di Clarita, ho comunque 35 anni" ha commentato Cecilia. Ignazio Moser, invece, intenderebbe avere un altro figlio subito: "Tempo di riprenderci, poi vorrei farne un altro. Un anno, diciamo".

