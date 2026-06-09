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Ignazio Moser: “Mio padre viene frainteso, non è vero che non sa il nome di mia figlia. Ci vogliamo bene”

Ignazio Moser ha fatto chiarezza su alcune parole del padre Francesco, che aveva raccontato pubblicamente di non ricordare il nome della nipotina Clara Isabel. “Viene strumentalizzato nelle sue dichiarazioni. Abbiamo un bel rapporto, non è di molte parole però ci vogliamo bene”. Nessuna tensione neanche con Cecilia Rodriguez.
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A cura di Elisabetta Murina
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Ignazio Moser ha fatto chiarezza su alcune dichiarazioni del padre Francesco. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, lo scorso aprile, il ciclista aveva detto di non ricordare il nome della nipotina Clara Isabel: "Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro. Non capisco niente adesso, cosa la chiamo?”. Il neo papà ha spiegato il rapporto con il padre, precisando che in più occasioni le sue parole sono state fraintese e che tra loro c'è assoluta serenità.

"Hanno fatto un casino, non molto carino in realtà. Mio papà viene strumentalizzato nelle sue dichiarazioni", ha raccontato Moser in un'intervista rilasciata a My Personaltrainer. Non è vero che il nonno non ricorda come si chiama la nipotina ma, avendo la bambina due nomi, gli capita di confondersi. "È molto diretto e burbero nei modi. Lo è sempre stato con noi figli e anche con i giornalisti", ha precisato Francesco.

Contrariamente a quanto è stato raccontato, padre e figlio hanno un rapporto sereno: "Ci capiamo, magari anche non parlando tanto. Mio papà non è un tipo di molte parole, però ci capiamo e ci vogliamo bene". E anche nel rapporto con la moglie Cecilia Rodriguez non ci sono tensioni, nonostante la sua ‘immagine pubblica': "Lui si è fatto questa immagine di cattivo della nostra storia, ormai il suo ruolo viene sempre cavalcato e cercato di far uscire in quel modo". 

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