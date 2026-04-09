Francesco Moser non ricorda il nome della nipote, figlia di Ignazio e Cecilia: “Non sono un nonno tenero”

Si chiama Clara Isabel. Clara più Isabel. Niente di troppo complicato. Ma Francesco Moser, padre di Ignazio e suocero di Cecilia Rodriguez, proprio fatica a ricordarsi il nome della nipotina, scelto per rendere omaggio alla nonna di Cecilia. È stato lui stesso a dichiararlo al settimanale Oggi, cui ha confidato di fare fatica a memorizzare il nome della primogenita del figlio: “Ha due nomi, credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro. Non capisco niente adesso, cosa la chiamo?”, si è chiesto. Col suo nome, magari. Clara Isabel, appunto. Ma al momento il campione non si dà pena: si impegnerà a ricordare il nome della piccola, che oggi ha sei mesi, quando sarà abbastanza grande per capire che il nonno è finalmente riuscito a impararlo. E circa l'atteggiamento nei confronti della piccola, conclude: "Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io".

Clara Isabel è la primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Clara Isabel Moser è la prima figlia di Cecilia e Ignazio, nata “grazie alla scienza”, ha confidato la coppia. La sorella di Belén e il marito avevano provato per anni ad avere un bambino in maniera naturale, ma poi hanno deciso consapevolmente di intraprendere il percorso della fecondazioni assistita che ha finalmente consentito loro di diventare genitori. Sono stati loro stessi a raccontarlo, nella speranza di incoraggiare altre coppie che ogni giorno affrontano situazioni simili e che, grazie ai progressi medici ottenuti nel campo della fecondazione, possono oggi godere di opportunità impensabili fino a pochi anni fa.

Il nome di Clara Isabel è un omaggio alla nonna di Cecilia

Per il nome della loro primogenita, Cecilia e Ignazio hanno scelto di rendere omaggio alla nonna materna dell’influencer argentina. Un desiderio di Cecilia a cui Ignazio si è subito detto d’accordo. Il rapporto tra le sorelle Rodriguez e la nonna è sempre stato speciale. In più occasioni, nel corso delle sue interviste televisive, Belén si è sciolta in lacrime ricordando quella nonna mancata poco tempo prima del suo matrimonio con Stefano De Martino. Il dolore della perdita era stato così profondo da spingerla a considerare la possibilità di rinviare le nozze.