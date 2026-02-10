Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori con la fecondazione in vitro: “Siamo pronti per il secondo figlio”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno godendo i primi mesi da neo genitori. Clara Isabel è nata lo scorso ottobre, dopo essersi fatta attendere a lungo. Hanno realizzato il loro sogno "dopo cinque anni di tentativi", hanno raccontato in un'intervista per Nuovo Tv. La coppia nata nella casa del Grande Fratello 8 anni fa, non è riuscita ad avere figli in maniera naturale. Ne parlò già la Rodriguez a Verissimo di come, dopo tempo, si convinse a ricorrere alla scienza per diventare mamma.

"La scienza ha realizzato il nostro sogno"

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ricorsi al "percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro". Hanno parlato alla rivista del percorso intrapreso per diventare genitori, che oggi ha cambiato le loro vite. "Secondo me abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale, mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze", le parole.

Il sogno di allargare la famiglia: "Spero che il secondo figlio arrivi in fretta"

Al settimanale Ignazio Moser si è descritto come un papà che "vizia troppo la figlia". "Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, perché non sai mai ciò che è giusto e ciò che invece è sbagliato", le parole. Nonostante ciò, entrambi sognano di allargare la famiglia e desiderano farlo in fretta. "Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi" ha dichiarato l'imprenditore, ex concorrente del Grande Fratello. Fu grazie al programma, allora condotto da Ilary Blasi, che conobbe quella che poi è diventata sua moglie. E anche Cecilia Rodriguez è pronta ad allargare la famiglia. Così ha commentato: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".