Cristina Marino: “Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per fare la madre, sono devota al mio ruolo”

Cristina Marino parla della sua scelta di rinunciare per un po’ alla sua carriera nel mondo dello spettacolo per occuparsi della sua famiglia.
A cura di Ilaria Costabile
Da quando nel 2015 si sono incontrati, Cristina Marino e Luca Argentero sono riusciti a costruire una famiglia unita: genitori di due bambini, Nina Speranza e Noè Roberto, fanno di tutto per stare quanto più tempo possibile insieme.

L'importanza della famiglia

Intervistata dal settimanale F, l'attrice e anche esperta di fitness, ha raccontato che l'essere diventata mamma le ha fatto prendere le distanze dal mondo dello spettacolo, ma non ha mai rimpianto questa scelta perché le ha permesso di seguire i suoi bambini come avrebbe voluto:

Io sono devota al mio ruolo di mamma, sono onnipresente, me li porto dappertutto. Il mestiere dell'attrice non combacia perfettamente con una famiglia e noi vogliamo stare sempre uniti. Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per questo. Adesso ci proverò, ma qualora non riuscissi a essere tranquilla rispetto all'organizzazione della mia famiglia rinuncerò a qualcosa, con la serenità di sapere che l'ho fatto per una causa molto bella.

A proposito di figli, inoltre, Cristina Marino sembra essere piuttosto decisa: "Sono in un momento di equilibrio perfetto. Adesso sto bene così, più avanti non so". D'altra parte, come ha raccontato anche Argentero in un'intervista a Fanpage, entrambi fanno di tutto per evitare che per lungo tempo non stiano tutti e quattro insieme, quindi far coincidere lavoro e famiglia, potrebbe diventare ancor più complicato.

Cristina Marino e la condivisione del set con Luca Argentero

Restando in tema di lavoro, invece, l'attrice ha raccontato come recitare accanto al marito non sempre sia stato così naturale, anzi, a volte nasconde delle insidie:

Di base è più difficile stare sul set con una persona a cui sei legata. Mi sento più in imbarazzo, più sotto pressione. Come se fossi a casa sua. È difficile essere la moglie dell'attore protagonista. Quando c'è lui, sono un po' meno esuberante. Però, lavorare insieme è anche comodo.

Cristina Marino, infatti, comparirà nella prossima stagione di Doc-Nelle tua mani, la fortunata fiction di Rai1 in cui Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti; ma non è chiaro in che veste apparirà.

Interviste
