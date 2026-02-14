A C’è Posta per Te, Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara: “La produzione non sarà felice”

La storia di Clara commuove C’è Posta per Te: ha rinunciato alla laurea per far studiare sua sorella minore Elisa e per lei arriva un regalo speciale. Luca Argentero “ruba” un oggetto dal set di Doc per donarglielo: “La produzione si arrabbierà”.

La puntata di C’è Posta per Te di sabato 14 febbraio ha regalato uno dei momenti più toccanti della stagione. Elisa ha voluto fare una sorpresa a sua sorella maggiore, Clara, la donna che le ha fatto da madre e da padre quando la vita ha deciso di togliere loro i genitori. Per ringraziarla di una vita fatta di rinunce, la donna ha scelto il suo attore preferito: Luca Argentero.

La storia di Elisa e Clara a C'è Posta per Te

Tutto inizia quando la loro madre, a soli 48 anni, scopre un melanoma che la porterà via a 52 anni. Il dolore non si ferma: tre anni dopo, la notte di Capodanno, il padre si ferisce a un piede. Sembra un banale incidente, ma i controlli in ospedale rivelano una realtà drammatica: i valori sono totalmente sballati, è una leucemia fulminea. Le due sorelle si ritrovano sole al mondo. Clara, a cui mancavano solo otto esami per laurearsi, compie il gesto più grande: abbandona l'università per lavorare e permettere a Elisa di continuare a studiare. Solo nel 2020 la vita torna a splendere per Clara grazie all'incontro con Marco, oggi suo marito e padre di sua figlia. Ma il legame tra le sorelle resta indissolubile, tanto che Elisa vive ancora con loro: "Ogni tanto mi sento un peso perché mia sorella non mi fa pagare niente", confessa tra le lacrime.

L'incontro con Argentero e il "furto" dal set di Doc

L’ingresso di Luca Argentero ha trasformato le lacrime di Clara in gioia pura. L'attore, emozionato, ha voluto rendere omaggio alla sua forza: "Volevo ringraziarvi perché ci avete inondato di un affetto bellissimo. Maria parlava di sacrifici: spesso si dà a questa parola un’accezione negativa, invece significa ‘fare che quella cosa diventi sacra'. Nel vostro caso ha significato accettare un destino con consapevolezza e amore".

Oltre a un braccialetto con un’ancora, simbolo del loro legame, Argentero ha voluto fare un gesto simbolico che ha scatenato il sorriso di tutto lo studio. Ha tirato fuori il nefroscopio originale che utilizza sul set della fiction Doc – Nelle tue mani, lo strumento che accompagna il suo personaggio in ogni scena. Consegnandolo a Clara, l'attore ha scherzato sulle conseguenze del suo gesto: "La produzione non sarà felice, forse si arrabbieranno", ha commentato sorridendo, riferendosi al fatto di aver "sottratto" un pezzo di scena per regalarlo alla sua fan numero uno. Il finale è stato ancora più dolce: una crociera per tutta la famiglia, per permettere a Clara di godersi quel riposo che per troppi anni ha messo da parte per amore della sorella.