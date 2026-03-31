Paola Caruso e la lite fuori onda con Todaro al GF Vip: “Fai schifo, tua figlia si deve vergognare”

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Lite al Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Raimondo Todaro. Nella puntata del 30 marzo, in un momento non in onda, la showgirl ha urlato contro il coinquilino dopo alcuni suoi comportamenti. "Fai schifo, tua figlia si deve vergognare di avere un padre come te", ha detto furiosa.

La ‘scintilla' che ha acceso la discussione risale a qualche giorno prima, quando nel cuore della notte alcuni concorrenti sono stati rimproverati dal GF per aver esagerato nei comportamenti, ritenuti troppo espliciti e volgari, oltre che con battute sessiste. Gli autori hanno chiamato in confessionale Blu Barbara Prezia e Nicolò Brigante. In camera da letto, presenti quella seria, anche Francesca Manzini, Raimondo Todaro e Paola Caruso. "Paola e Blu hanno esagerato tantissimo, si diceva e si faceva", ha commentato Manzini. Durante la puntata del 31 marzo, Blu si è sfogata non capendo per quale motivo sia stata presa di mira: "Ero in costume da bagno, scherzavamo tutti, non capisco perché il mio nome debba essere riportato e collegato alla scena". A intervenire anche l'ex Bonas di Avanti un Altro, che ha attaccato Manzini e Todaro: "Siete stati voi a esagerare, però Raimondo non si tocca".

A quel punto, durante la pubblicità, i toni si sono alzati e Caruso si è lasciata andare ad affermazioni piuttosto forti nei confronti di Todaro, coinvolgendo anche la figlia che ha avuto con Francesca Tocca. "Schifoso, sei uno schifo di uomo. Tua figlia si deve vergognare del padre che ha, che dice queste cose a una madre. Ti devi fare schifo da solo come uomo", gli ha urlato visibilmente arrabbiata. E ha concluso: "Per me sei morto qua". Todaro non ha risposto, limitandosi a commentare: "Cosa ho detto io di te?".