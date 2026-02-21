L’egoismo dei figli di Annarita a C’è posta per te: pretendono la madre lasci il compagno in cambio della pace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una delle storie più dure della puntata del 21 febbraio di C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi, è stata quella di Annarita, madre di Luana e Alessio, che da tempo non riesce più ad avere un rapporto con i suoi figli dopo la fine del matrimonio e l’inizio di una nuova relazione. Annarita racconta di essere rimasta incinta a 16 anni e di aver vissuto per decenni in un contesto familiare che descrive come soffocante: prima il suocero, poi il marito avrebbero preso decisioni per lei. Avrebbe voluto lavorare, prendere la patente, rendersi autonoma, ma non le sarebbe stato permesso. Quando i figli diventano grandi e lasciano casa, decide di iscriversi a un corso di danza. Proprio in quel periodo conosce Paolo, insegnante più grande di lei di dieci anni. Si innamorano e lei matura la decisione di lasciare il marito.

La decisione di Annarita di lasciare il marito: i figli smettono di parlarle

A quel punto, la situazione precipita. Annarita lascia la casa di famiglia e va a vivere con Paolo. I figli, però, non accettano la scelta e la pongono di fronte a una scelta: o chiude la relazione o perderà loro e i nipoti. Per mesi la donna resta lontana dalla famiglia. Tenta perfino di interrompere la storia con Paolo pur di riavvicinarsi, ma poi comprende di non voler rinunciare a un rapporto in cui dice di sentirsi rispettata. In studio, con la voce rotta, Annarita si rivolge ai figli: “Ho lasciato vostro padre ma non voi. Sono la vostra mamma e lo sarò sempre”. Ma Alessio è irremovibile: “Se vuole stare nella nostra vita, quella persona non deve esserci”. Anche Luana conferma la posizione del fratello.

Maria De Filippi ad Alessio, figlio di Annarita: “Lei è tua madre, non tua moglie”

Maria De Filippi prova a mediare, ricorda ai ragazzi che la madre ha diritto a una nuova felicità. “Lei non è tua moglie”, sottolinea la conduttrice parlando con Alessio e invitando i due a distinguere il ruolo di madre da quello di compagna. Il pubblico rumoreggia, colpito dalla rigidità dei figli. Ma Alessio insiste, parla di valori e coerenza, e chiede la chiusura della busta. Nonostante l’emozione di Annarita e i tentativi della conduttrice di farli riflettere, i due ragazzi restano fermi sulla loro posizione. La busta si chiude. Luana e Alessio lasciano lo studio senza voltarsi, lasciando la madre dall’altra parte, sola con il suo dolore e con una scelta che non intende più negoziare: non rinunciare alla propria vita per ottenere un amore che le viene concesso solo a condizione che rinunci alla sua vita.