L’egoismo dei figli di Annarita a C’è posta per te: pretendono la madre lasci il compagno in cambio della pace
Una delle storie più dure della puntata del 21 febbraio di C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi, è stata quella di Annarita, madre di Luana e Alessio, che da tempo non riesce più ad avere un rapporto con i suoi figli dopo la fine del matrimonio e l’inizio di una nuova relazione. Annarita racconta di essere rimasta incinta a 16 anni e di aver vissuto per decenni in un contesto familiare che descrive come soffocante: prima il suocero, poi il marito avrebbero preso decisioni per lei. Avrebbe voluto lavorare, prendere la patente, rendersi autonoma, ma non le sarebbe stato permesso. Quando i figli diventano grandi e lasciano casa, decide di iscriversi a un corso di danza. Proprio in quel periodo conosce Paolo, insegnante più grande di lei di dieci anni. Si innamorano e lei matura la decisione di lasciare il marito.
La decisione di Annarita di lasciare il marito: i figli smettono di parlarle
A quel punto, la situazione precipita. Annarita lascia la casa di famiglia e va a vivere con Paolo. I figli, però, non accettano la scelta e la pongono di fronte a una scelta: o chiude la relazione o perderà loro e i nipoti. Per mesi la donna resta lontana dalla famiglia. Tenta perfino di interrompere la storia con Paolo pur di riavvicinarsi, ma poi comprende di non voler rinunciare a un rapporto in cui dice di sentirsi rispettata. In studio, con la voce rotta, Annarita si rivolge ai figli: “Ho lasciato vostro padre ma non voi. Sono la vostra mamma e lo sarò sempre”. Ma Alessio è irremovibile: “Se vuole stare nella nostra vita, quella persona non deve esserci”. Anche Luana conferma la posizione del fratello.
Maria De Filippi ad Alessio, figlio di Annarita: “Lei è tua madre, non tua moglie”
Maria De Filippi prova a mediare, ricorda ai ragazzi che la madre ha diritto a una nuova felicità. “Lei non è tua moglie”, sottolinea la conduttrice parlando con Alessio e invitando i due a distinguere il ruolo di madre da quello di compagna. Il pubblico rumoreggia, colpito dalla rigidità dei figli. Ma Alessio insiste, parla di valori e coerenza, e chiede la chiusura della busta. Nonostante l’emozione di Annarita e i tentativi della conduttrice di farli riflettere, i due ragazzi restano fermi sulla loro posizione. La busta si chiude. Luana e Alessio lasciano lo studio senza voltarsi, lasciando la madre dall’altra parte, sola con il suo dolore e con una scelta che non intende più negoziare: non rinunciare alla propria vita per ottenere un amore che le viene concesso solo a condizione che rinunci alla sua vita.