Alessandra Amoroso si commuove a C’è posta per te: l’abbraccio a Maria De Filippi, “nonna” di Penelope

L’ultima storia della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 24 gennaio è quella di Carola, che ha voluto accanto a sé Alessandra Amoroso per fare una sorpresa speciale ai suoi figli. Carola vive in carrozzina da dieci anni a causa di un grave incidente. Gestiva un bar insieme al marito quando, una mattina presto, un colpo di sonno l’ha portata a schiantarsi contro un blocco di cemento. Al risveglio in ospedale, la diagnosi è stata definitiva: non avrebbe più potuto camminare.

Nonostante tutto, Carola ha scelto di andare avanti e di continuare a vivere la sua vita il più possibile come prima. Nel racconto in studio, spiega di essere diventata una “spettatrice attiva” della crescita dei figli, che l’hanno aiutata a fare tutto ciò che lei non poteva più fare. Oggi Giada e Riccardo sono cresciuti e Carola, pur consapevole di essere stata una madre diversa, sente di aver potuto offrire loro un’attenzione e una presenza forse ancora più profonde.

La sorpresa di Carola ai suoi figli

Quando Giada. Riccardo entrano in studio, Carola gli si rivolge emozionata. “Ciao ragazzi, sono qui per farvi uno scherzetto. Ho alcune belle cose da dirvi. Anche se sono seduta qui, io mi sento una donna fortunata perché ho un marito meraviglioso che mi adora, due figli stupendi come voi che amo più della mia vita. Ho finalmente trovato un modo eclatante per dimostrarvelo”, dice Carola, emozionata.

A quel punto, Maria De Filippi legge la lettera scritta dalla donna ai figli, un messaggio che ripercorre la vita vissuta insieme, i cambiamenti affrontati dopo l’incidente e il sostegno costante ricevuto dalla famiglia per imparare a convivere con una nuova quotidianità. “Non deve essere stato facile, ma mi sono sempre sentita tanto amata da voi e dal vostro papà e non mi sono mai sentita diversa”, sono le parole che Carola rivolge a Giada e Riccardo, commuovendo lo studio e il pubblico a casa.

Alessandra Amoroso e il regalo alla famiglia di Carola

Pochi istanti dopo, visibilmente emozionata, Alessandra Amoroso entra in studio per abbracciare Giada e Riccardo. “Ho visto Carola prima e non sapevo come sarebbe andata perché, mi conoscete, sono molto emotiva. Adesso ho capito che spero di essere almeno un minimo una madre come vostra madre lo è stata. Per me siete un grande esempio di famiglia e di amore”, dice la cantante. Amoroso racconta di aver conosciuto anche il padre, Roberto, e di aver colto negli occhi di tutti lo stesso sentimento profondo.

“Non è scontato”, sottolinea, prima di annunciare un regalo pensato per loro: un aiuto economico affinché i risparmi messi da parte dalla famiglia possano restare tali. Giada e Riccardo ringraziano la cantante e, dopo l’apertura della busta, possono finalmente abbracciare la madre in uno dei momenti più intensi della serata. Prima di lasciare lo studio, però, Alessandra Amoroso si avvicina a Maria De Filippi per rivolgerle un saluto speciale. “Ciao, nonna”, le dice sorridendo, facendo riferimento al legame che unisce le due e che ha reso Maria la “nonna” non biologica di Penelope, la figlia della cantante.