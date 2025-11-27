Alessandra Amoroso culla la figlia Penelope: la prima foto social dopo 2 mesi di silenzio la pubblica Emma Marrone

Alessandra Amoroso da tempo è silenziosa sui social. Il suo ultimo post su Instagram risale al 9 settembre quando ha annunciato la nascita della primogenita Penelope. La bambina è nata il 6 settembre e la cantante è intervenuta brevemente sui suoi profili per ringraziare quanti l'hanno sommersa di affetto. Quindi ha pubblicato una serie di scatti per celebrare il lieto evento. Poi il silenzio. In queste ore, è ricomparsa sui social di Emma Marrone. Con lei la piccola Penelope.

Alessandra Amoroso ricompare sui social di Emma Marrone. Come dicevamo, l'ultimo post di Alessandra Amoroso risale al 9 settembre. È giusto che l'artista si prenda il tempo di dedicarsi completamente alla sua famiglia e soprattutto a Penelope, la figlia tanto desiderata. In queste ore, però, Amoroso è ricomparsa tra le storie dell'amica Emma Marrone. Quest'ultima, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae Alessandra mentre è intenta a cullare sua figlia. La didascalia lascia trapelare tutto l'affetto che lega le due salentine: "La pezza + la pezzettina di cuore".

Alessandra Amoroso è diventata mamma il 6 settembre. È nata la piccola Penelope Maria. È la prima figlia avuta dal compagno Valerio Pastore. Purtroppo gli hater non hanno risparmiato neanche una bambina appena nata. Poche settimane dopo la nascita di Penelope, sono circolate delle notizie false circa le condizioni di salute della piccola. La cantante, amareggiata, si è vista costretta a smentire:

Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!

La decisione di prendere le distanze per un po' dai social potrebbe essere scaturita anche da questo episodio. La priorità di Alessandra Amoroso al momento è proteggere la sua bambina.