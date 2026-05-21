Federica Pellegrini: “Con Rachele ho scelto il cesareo. Io e Matteo non mostreremo le nostre figlie sui social”

Federica Pellegrini ha parlato della maternità e della nascita della seconda figlia Rachele: “Abbiamo programmato il cesareo, lo rifarei altre mille volte. La primogenita passa dall’amore immenso alle crisi nere quando la allatto”. Poi la decisione sul mondo dei social: “Le mostreremo quando compiranno 18 anni”.

Federica Pellegrini è da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Rachele. La seconda figlia, avuta con il marito Matteo Giunta, è nata lo scorso 2 aprile e sui social l'ex campionessa ha raccontato la gravidanza e il parto, vissuto in modo diverso dall'arrivo di Matilde. Entrambi i genitori, così come ha già annunciato di recente Giulia De Lellis, hanno preso la decisione di non mostrare la figlia sui social.

Poche settimane dopo la nascita della sua seconda figlia, Federica Pellegrini è tornata sui social e ha raccontato il momento del parto. La piccola Rachele è nata lo scorso 2 aprile con un cesareo programmato, che lei stessa ha scelto e voluto per evitare rischi: "Con Matilde ho dovuto affrontare un cesareo d'urgenza dopo due giorni di travaglio. Tutti i monitoraggi di avvicinamento con Rachele ci dicevano che la mia fisiologia era la stessa, da cui la scelta di programmare il cesareo. Lo rifarei altre mille volte". La neo mamma bis ha confermato la scelta di allattare la figlia e ha parlato, sempre rispondendo ad alcune domande su Instagram, del rapporto tra la sorellina maggiore e la neonata: "Passa dall’amore immenso alle crisi più nere quando allatto Rachele. La vive come una cosa molto fisica, ma piano piano sta cominciando a tollerare un po’ di più".

Così come Giulia De Lellis, anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno preso la decisione di proteggere la privacy delle loro figlie e di non mostrare il volto sui social fino a quando non saranno maggiorenni e potranno allora decidere loro: "Crediamo fortemente che il mondo dei social e quello delle foto online dei piccoli sia molto pericoloso. Quando le nostre figlie compiranno 18 anni, faranno ciò che vogliono".