Clara Isabel, il nome della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nasconde un omaggio

È nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il nome non è stato scelto a caso, ma affonda le sue radici nella storia di famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un momento speciale: la coppia ha accolto in famiglia la prima figlia. È stata una bimba molto desiderata, che si è fatta attendere parecchio: i due hanno sofferto per la difficoltà a concepire, un aspetto su cui l'influencer si è aperta solo di recente, svelando quanto sia stato difficile in questi anni evitare domande indiscrete e mantenere viva la speranza di coronare questo grande sogno, che sembrava sfumare sempre più. Clara Isabel è il più bel regalo che potessero ricevere e sono pronti a cominciare una nuova vita in tre.

Il significato del nome Clara Isabel

Cecilia Rodriguez ha cercato di vivere i 9 mesi di gravidanza all'insegna della leggerezza, della spensieratezza, circondandosi di amore e tenendo lontane malelingue e pettegolezzi. È stato difficile, visto che proprio in questo periodo si è molto parlato di lei e del litigio con la sorella Belén: sono state distanti e il silenzio tra le due non poteva certo passare inosservato. Però le chiacchiere e il gossip sugli screzi in famiglia e questa rottura hanno fatto molto soffrire Cecilia Rodriguez: si è sviluppata una curiosità morbosa.

A Fanpage.it ha ammesso che si aspettava più tutela, maggiore tatto e accortezza, considerata la gravidanza in corso, momento magico che non meritava di essere sporcato così. La modella ha ribadito una volta per tutte l'estraneità del compagno Ignazio Moser nel litigio con la sorella, con cui comunque sembra che sia tornato il sereno.

Raggiunta dai microfoni di Fanpage.it durante la sfilata di Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha anche spiegato il significato del nome scelto per sua figlia, rivelato diversi mesi fa. Clara Isabel tra l'altro era un nome che aveva preso in considerazione anche Belén Rodriguez, salvo poi optare per Luna Marì. Clara Isabel, infatti, è comprensibilmente un nome caro a entrambe. "È il nome della mia nonna materna" ha spiegato Cecilia Rodriguez a Fanpage.it, chiarendo dunque l'omaggio familiare nascosto.