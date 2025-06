L’omaggio di Cecilia Rodriguez a Belén: perché c’entra la sorella nella scelta del nome della figlia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dopo mesi di gossip mai confermati, Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta a inizio maggio. Da quel momento in poi non si è più nascosta, anzi, non ha esitato a mettere in mostra il meraviglioso pancione tra crop top e tubini fascianti. Ha rivelato di aspettare una bambina, la chiamerà Clara Isabel, anche se per il momento usa il suo soprannome, "Topolina". Il dettaglio che in molti hanno notato? Belén ha commentato pubblicamente la notizia solo con un like, cosa che lascia insinuare un presunto litigio con la sorella. La cosa che in pochi ricordano, però, è che il nome scelto dalla futura mamma "nasconde" proprio un omaggio a Belén: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Cosa significa il nome Clara Isabel

Cecilia Rodriguez non ha mai avuto dubbi sulla scelta del nome della figlia in arrivo: fin dal primo post sulla gravidanza ha rivelato che la chiamerà Clara Isabel (e ad oggi ha anche una collana a lei dedicata). Cosa significa il nome? Clara è una variante di Chiara, che in latino viene usato per "chiaro", "illustre", "luminoso", "splendente", mentre Isabel è un nome molto gettonato in Spagna e Portogallo che rimanda alla devozione, alla fedeltà e al profondo rispetto verso il divino. Il dettaglio che solo in pochi sanno è che questo appellativo nasconde un chiaro omaggio alla sorella Belén Rodriguez, che proprio qualche anno fa ci aveva fatto riferimento in un momento davvero speciale della sua vita.

Cecilia Rodriguez incinta

Perché il nome Clara Isabel ha un legame speciale con Belén

Sono passati 4 anni dalla seconda gravidanza di Belén Rodriguez ma di sicuro sono ancora moltissimi coloro che ricordano le interviste che la conduttrice rilasciava in dolce attesa. Sui social, in particolare, rispondeva spesso alle domande dei followers ed è proprio sul suo profilo che aveva rivelato il nome della piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. In una delle Stories, in particolare, aveva dichiarato che prima di arrivare al verdetto "definitivo" aveva pensato anche al nome Clara Isabel, lo stesso che ad oggi Cecilia ha scelto per la sua bimba. Insomma, le sorelle Rodriguez potranno anche essere molto distanti al momento ma a quanto pare continuano a essere legate da un filo "invisibile".