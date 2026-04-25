La scelta di Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez ha chiesto di non apparire più sui social

Santiago De Martino è il figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Il bambino, che oggi ha 13 anni, ha scelto di non comparire più sui social. I genitori, in passato, hanno pubblicato delle foto che ritraevano Santiago, ma negli ultimi tempi hanno dovuto attenersi alla richiesta precisa del figlio. La zia Cecilia Rodriguez ha svelato il motivo per cui il nipote non ama apparire sui social: "Non c'è verso, non vuole".

Perché Santiago De Martino non vuole apparire sui social

Cecilia Rodriguez, ospite del podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio x moda", ha spiegato perché non pubblica più foto in compagnia del nipote Santiago: "Santiago ha chiesto di non essere più pubblicato sui social. Prima ogni volta che stavo con lui mi facevo una foto e la pubblicavo, adesso non vuole". In un'occasione, l'intera famiglia si è prestata a fare un video in cui ballavano tutti insieme. Santiago si è voltato di spalle pur di non apparire. La modella ha anche svelato il motivo di questa scelta. Secondo la sorella di Belén, al tredicenne darebbe fastidio essere riconosciuto per strada: "È cresciuto, ha compiuto 13 anni. Magari non gli piace che lo riconoscano per strada. È una cosa che gli dà fastidio".

L'esposizione dei minori sui social fa discutere

Quando si parla di esposizione dei minori sui social, il pensiero va subito a Chiara Ferragni e Fedez. Inizialmente, l'imprenditrice e il cantante hanno esposto i figli Leone e Vittoria con aggiornamenti quasi quotidiani. I bambini comparivano nelle loro storie regolarmente, mentre continuavano a spuntare pagine a loro dedicate. Con la fine del matrimonio, è arrivata anche la decisione di entrambi di non pubblicare più i loro volti sui rispettivi profili social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno visioni diverse su questo tema. La trentaseienne ha dichiarato che da una parte le piace condividere sui social quanto di bello c'è nella sua vita. Per questo, di tanto in tanto pubblica una foto della figlia Clara Isabel. Di recente, però, ha visto un video creato con l'Intelligenza Artificale partendo da una foto di sua figlia e la cosa non le ha fatto piacere: "Quella bambina non era mia figlia, la faccia era cambiata. Da quel giorno ho detto che forse non è tanto bello pubblicarli". E ha rimarcato una grande verità: "Non hanno scelto loro di apparire, quindi secondo me è giusto non farli vedere. Ho anche paura che me la possano rapire". Papà Ignazio Moser la pensa diversamente: "Vorrebbe farla vedere tutti i giorni".