Perché i figli di Chiara Ferragni e Fedez sono ripresi solo di spalle: che succede ai loro social Leone e Vittoria ripresi solo di spalle. È qualche giorno che i figli di Chiara Ferragni e Fedez non hanno più un volto nelle foto e nei video sui loro social. Cosa succede? L’ipotesi più probabile, che non ha ancora conferme, è che in corso ci sia una prima fase di separazione con conseguente ricasco sulla gestione dell’immagine dei figli minori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leone e Vittoria ripresi solo di spalle. È qualche giorno che i figli di Chiara Ferragni e Fedez non hanno più un volto nelle foto e nei video sui loro social. Cosa succede? L'ipotesi più probabile, che non ha ancora conferme, è che in corso ci sia una prima fase di separazione con conseguente ricasco sulla gestione dell'immagine dei figli minori.

I Ferragnez hanno avviato l'iter legale per la separazione?

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero aver avviato l’iter legale per la separazione e questo spiegherebbe perché non inquadrano più i figli in volto. Infatti, quando due genitori sono separati o divorziati non possono pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell’ex coniuge. E senza un’intesa, in caso di pubblicazioni illegittime, spetterà al giudice decidere il da farsi. Sul sito specializzato in diritto, Altalex, si legge che "in alcuni casi, il giudice ha condannato il genitore a cancellare le foto pubblicate senza il consenso. In altri, è stato disposto un risarcimento del danno e una sanzione per ogni violazione commessa" perché "la diffusione dell’immagine non è un atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto senza confrontarsi con l’altro genitore ma, al contrario, prevede il comune accordo".

Fedez via di casa, Chiara Ferragni: "Non è stata una mia scelta"

Nel loro caso, la separazione non è mai stata annunciata e, nell'ipotesi fosse, dovrebbe essere ancora in una fase iniziale e i figli Leone e Vittoria rientrerebbero già in una gestione non più condivisa sotto lo stesso tetto. Fedez è andato via di casa e sarebbe tornato a vivere nel palazzo in cui viveva da single in zona Navigli a Milano. In affitto per tre mesi, con margini di cambiamento per l'imminente futuro. Chiara Ferragni continua a vivere nel maxi appartamento a City Life, lì dove entrambi avevano investito tempo e progetti per mettere su la casa dei loro sogni, e ha sintetizzato il difficile momento familiare con "Non è stata una mia scelta".

Leggi anche Anche Fedez cambia immagine profilo Instagram: non più con Chiara Ferragni e i figli ma una foto da solo

Chiara Ferragni e Fedez divisi anche in tv

Le foto di Leone e Vittoria di spalle si accompagnano ovviamente a quelle di loro due separati. Ieri, al compleanno di Leone (6 anni), non hanno accennato a un minimo avvicinamento in una foto di famiglia, almeno stando alle immagini mostrate sui social.

La prossima occasione pubblica per parlare di questa vita, reale e social, completamente stravolta sarà la puntata di Belve nella quale sarà ospite Fedez, in riposta a quella di Che tempo che fa con Chiara Ferragni di qualche settimana fa. Cosa dirà e quanto si esporrà su temi che vanno dall'ipotesi di separazione al nodo Muschio Selvaggio è ancora presto per dirlo, ma chi sta seguendo dal minuto zero sarà un appuntamento da segnare in calendario.