Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del bebè, poi rivelano: “Avrebbero dovuto essere gemelli”

Complici, felici ed emozionati, Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti a Verissimo per annunciare anche in Tv che presto diventeranno genitori. Il cantante e l'attrice hanno svelato il sesso del bebè in arrivo e non sono riusciti a trattenere le lacrime, poi la rivelazione: "Avrebbero dovuto essere due gemelli".

Svelato il sesso del bebè

Erano tanti anni che i due stavamo provando a realizzare il sogno di costruire una famiglia, ma visto che non accadeva hanno deciso di fare delle analisi per approfondire, ma non era risultata nessuna problematica. "Ci siamo fatti dare un piccolo aiuto e ora eccoci qua" ha detto l'attrice. "Queste cose rischiano di compromettere la coppia, ma il nostro rapporto è forte e andiamo avanti", ha aggiunto Briga. Diventeranno genitori di una femminuccia, ma il nome non è ancora noto.

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Montefiori come avesse detto a suo marito di essere in attesa. Per una settimana, l'attrice ha fatto da sola in bagno i test di gravidanza e vedendo che risultavano positivi ha deciso di fare la Beta: "Gli ho mentito per una settimana, quando ho avuto la conferma anche da lì gliel'ho detto, lui è scoppiato a piangere". La bella notizia è arrivata al termine di un suo concerto a Roma: lei gli ha consegnato una busta dicendogli di avergli fatto un regalo e sul fondo c'era il test positivo.

La rivelazione: "Era una gravidanza gemellare"

La gravidanza di Arianna Montefiori è iniziata come una gravidanza gemellare, un feto però si è assorbito: "Mi sentivo già mamma di due bambini, quando ho visto che non c'era più il battito di uno dei due sono stata male, ma il dottore mi ha spiegato che è una cosa che succede spesso", ha commentato l'attrice. Ora è serena e sente "che c'è un angioletto che ci sta vicino". Un dettaglio che i due non avevano ancora rivelato fino ad oggi, visto che sui social si erano limitati a condividere la gioia, sentimento tutt'ora predominante, per l'arrivo della bambina che nascerà ad aprile.