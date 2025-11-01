Briga e Arianna Montefiori diventano genitori, l’annuncio sui social: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni”

Briga e Arianna Montefiori aspettano il loro primo figlio: sui social i teneri scatti della coppia con il pancione dell’attrice in bella mostra. Pochi mesi fa, a Verissimo avevano raccontato le difficoltà a concepire e di aver deciso di intraprendere un percorso alternativo.

Briga e Arianna Montefiori aspettano il loro primo figlio: sui social i teneri scatti della coppia con il pancione dell'attrice in bella mostra e la dedica al bebè in arrivo: "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni". Pochi mesi fa, a Verissimo avevano raccontato le difficoltà a concepire e di aver deciso di intraprendere un percorso alternativo.

L'annuncio della gravidanza sui social

La notizia è arrivata direttamente dai social, con un post pieno di dolcezza. Arianna Montefiori e Briga hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, condividendo alcune foto che li ritraggono insieme, sorridenti, con il pancione in primo piano. Nella didascalia, parole semplici e sentite: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. Un messaggio che ha subito emozionato i fan e raccolto centinaia di commenti di affetto. La coppia, sposata dal 2021, si prepara ora a vivere una nuova pagina della loro storia.

Le difficoltà a concepire e la scelta di intraprendere un percorso alternativo

Già qualche mese fa, ospiti di Verissimo, i due avevano parlato con sincerità del loro desiderio di diventare genitori e delle difficoltà incontrate lungo il percorso. In quell’occasione, l’attrice aveva raccontato senza filtri la fatica di un’attesa che sembrava non finire mai: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così", aveva spiegato. La coppia aveva poi accennato alla possibilità di intraprendere un percorso alternativo per realizzare il sogno della genitorialità. Montefiori aveva voluto lanciare anche un messaggio alle altre donne che si trovano nella stessa situazione: "Vorrei che le coppie e le donne che affrontano questa esperienza non si sentissero sole o in difetto".