Oriana Sabatini: “Prima della gravidanza ho avuto un aborto spontaneo. Basta parlare dei tradimenti di Dybala”

“Sono stata incinta due volte, la prima purtroppo non è arrivata a termine”, ha raccontato per la prima volta Oriana Sabatini. L’influencer, moglie di Paulo Dybala, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo prima dell’attuale gravidanza. E sulla voci di tradimento del marito: “Leggo tutto, mi dà fastidio. Se fosse vero lo saprei”.

Lo scorso settembre Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato l'arrivo della loro prima figlia. Su Instagram hanno pubblicato un tenero video dell'ecografia, dando ai milioni di followers che li seguono la bella notizia. Il calciatore e la moglie sono convolati a nozze nel luglio del 2024 e avrebbero provato fin da subito ad allargare la famiglia, ma a inizio del 2025 hanno perso un figlio.

A rivelarlo è l'influencer in un'intervista rilasciata al programma Olga, che ha raccontato per la prima volta di aver avuto un aborto spontaneo: "Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine". La coppia ha però deciso di riprovare ad avere un figlio e pochi mesi dopo, a settembre, la notizia della gravidanza. "Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male", ha spiegato ‘Lady Dybala'. E ha poi confessato che in realtà si sente "malissimo il 90% delle volte", precisando che la gravidanza è piuttosto complicata: "Mi fa stare male pensare a come mi sento, non è facile".

Oriana Sabatini ha poi voluto parlare anche dei presunti tradimenti del marito, riguardo ai quali continuano a emergere gossip e indiscrezioni, senza nessun tipo di prova: "Leggo tutto, ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano?". L'influencer ha poi precisato di essere tranquilla e di non credere a tutte le voci che le vengono riportate: "Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto".