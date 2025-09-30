Oriana Sabatini è incinta, Paulo Dybala diventerà padre di una bambina

Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini hanno annunciato l’arrivo della loro bambina. La coppia è in attesa della prima figlia.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato che diventeranno genitori. Il calciatore della Roma e la moglie hanno condiviso via Instagram un momento intimo e commovente, svelando che a febbraio 2026 nascerà la loro prima figlia. Il post pubblicato su Instagram, che contiene un video dell’ecografia, ha ricevuto migliaia di like e commenti di auguri da parte dei fan e di amici famosi, tra cui Tony Effe — che a breve diventerà padre per la prima volta della piccola Priscilla, nata dalla relazione con Giulia De Lellis — Alice Campello, Claudio Marchisio, Georgina Rodriguez e molti altri.

Come si sono conosciuti Dybala e Oriana Sabatini

La storia d’amore tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini è iniziata nel 2022, quando i due si sono incontrati per caso durante un evento sportivo a Roma. Da allora hanno costruito una relazione solida, fatta di complicità e momenti condivisi tra la vita privata e quella sotto i riflettori. Dopo due anni di fidanzamento, nel luglio 2024 hanno celebrato il loro matrimonio a Buenos Aires, un evento intimo e emozionante che li ha uniti definitivamente davanti a familiari e amici più stretti. Oggi, la coppia si prepara a vivere una nuova avventura: la nascita della loro prima figlia.

Dybala e Oriana Sabatini condividono il video dell’ecografia della loro bambina

Paulo e Oriana hanno scelto le loro pagine Instagram per condividere la loro gioia. Nel post compaiono entrambi che osservano sorridenti le prime immagini della loro bambina, con Oriana che mostra il pancino e l’audio che riporta il battito della piccola. Scene che hanno commosso milioni di follower. “Il primo post in tre”, hanno scritto i due, al colmo della felicità. La coppia si è sposata a Buenos Aires nel luglio del 2024. A poco più di un anno da quel momento è arrivata la loro prima figlia.