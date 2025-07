Oriana Sabatini sorprende Dybala per il primo anniversario, l’insolito regalo al marito: “207 motivi per amarti”

Oriana Sabatini e Paulo Dyvala hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, la cantante ha sorpreso il marito con un insolito regalo, che il calciatore ha immortalato sui social. “207 motivi per amarti”, è il titolo della sorpresa.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Il calciatore e la compagna sono convolati a nozze il 20 luglio 2024 con una romantica cerimonia a Buenos Aires, in Argentina, alla presenza di circa 30 invitati. Per festeggiare il primo anno da marito e moglie, la cantante ha pensato a una sorpresa fuori dagli schermi, che il diretto interessato ha voluto immortalare sui social con una foto.

L'insolito regalo di Oriana Sabatini a Dybala: "207 motivi per amarti"

In occasione del loro primo anniversario di matrimonio, Oriana Sabatini ha voluto sorprendere il marito con un regalo un po' fuori dagli schemi. Oltre ad aver condiviso alcuni scatti che ripercorrono il giorno del loro matrimonio, accompagnati da una romantica dedica d'amore, la cantante ha scritto a mano una lista di 207 motivi per cui ama Dybala. Su Instagram è stato proprio il calciatore a condividere la foto in cui Sabatini tiene tra le mani il lungo foglio dal titolo "207 motivi per amarti" mentre è steso nel salotto della loro casa. "Il mio regalo per il primo anniversario", ha scritto scherzando.

Il matrimonio in Argentina il 20 luglio di un anno fa

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati il 20 luglio, lo stesso giorno in cui anche Federico Chiesa ha pronunciato il fatidico sì alla compagna Lucia Bramani. La cerimonia si è svolta in Argentina, a Buenos Aires, loro terra origine. Oltre 300 gli invitati, tra parenti e amici, che hanno dovuto rispettare una regola precisa voluta dagli sposi: nessuno ha potuto usare il proprio telefono durante la festa. La sposa avrebbe nominato ben 16 damigelle, mentre dei preparativi si sarebbe occupata la sorella Tiziana Sabatini. La torta nuziale era firmata da Damian Betular, noto chef argentino. "Ora sì, per sempre", hanno scritto gli sposi condividendo poi i primi scatti ufficiali da marito e moglie.