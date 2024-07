video suggerito

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sposi a Buenos Aires: gli invitati, le foto e i video della cerimonia Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono giurati amore eterno ieri, 20 luglio, in Argentina. Cerimonia blindatissima per la coppia che ha chiesto ai loro invitati di non utilizzare lo smartphone: i giornalisti che li attendevano fuori alla location da loro scelta gli hanno scattato le poche immagini che ora circolano sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiori d'arancio nel weekend anche per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Si sono sposati ieri, 20 luglio, nello stesso giorno in cui anche Federico Chiesa ha pronunciato il fatidico sì alla compagna Lucia Bramani. L'attaccante della Roma ha giurato amore eterno alla fidanzata in Argentina, nella loro terra d'origine, precisamente a Buenos Aires, davanti a circa 300 invitati: nessuno, però, ha potuto utilizzare il proprio smartphone, così come richiesto dagli sposi.

Le foto del matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Nessuno tra gli invitati poteva utilizzare il proprio smartphone, ecco perché le foto di Paulo Dybala e Oriana Sabatini sposi che circolano in queste ore sono davvero poche. I due sono stati ripresi dalle telecamere dei giornalisti argentini dopo il rito nuziale, prima di divertirsi nella nella suggestiva location di Haras de Exaltación de la Cruz. Scendono dall'auto, una Bentley d'epoca, sorridono davanti ai fotografi mostrando le fedi e regalando loro un bacio passionale.

La sposa avrebbe nominato ben 16 damigelle per il suo matrimonio mentre la cura della cerimonia sarebbe stata affidata a Tiziana Sabatini, sua sorella. La torta nuziale era griffata Damian Betular, noto chef argentino. Nelle ultime ore la coppia ha aggiornato il profilo Instagram con la prima foto ufficiale da marito e moglie: "Ora sì, per sempre", la didascalia a corredo di un'immagine mentre si baciano. Tantissimi i commenti di auguri, come quelli di Wanda Nara e il calciatore Podgba.

Gli invitati al matrimonio dell'attaccante della Roma

Gli invitati alle nozze erano più di trecento, scrive Leggo: avrebbero partecipato Alvaro Morata e Alice Campello, Leandro Paredes e sua moglia Camila Galante, poi ancora De Paul, Paredes. Presenti, ovviamente, i parenti della coppia: la mamma di lei, Catherine Fulop, prima delle nozze aveva scritto una lettera social per la figlia, poi letta durante la cerimonia. Alcune delle sue parole:

Ho piena fiducia nella decisione che hai preso, quella di prendere Paulo come tuo marito. Hai visto in lui gentilezza, umanità, il buon padre che potrebbe essere per i tuoi figli. Desidero che Paulo ti ami come tuo padre ha amato me e noi per tutto questo tempo. Che Dio vi benedica, che Dio benedica questa unione. Ti amo per sempre figlia mia.