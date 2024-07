La madre di Oriana Sabatini commenta la festa di nozze con Paulo Dybala: “È stato un caos”

video suggerito

Il 20 luglio Paulo Dybala ha sposato Oriana Sabatini. Il matrimonio tra il calciatore e la modella è stato celebrato nella tenuta Dok Haras, vicino Pilar. In prima fila tra i 300 invitati c'era Catherine Fulop, madre della sposa. È stata lei che – nonostante il divieto di usare i cellulari – ha postato qualche foto dal "dietro le quinte" delle nozze. In un video condiviso sui social, scriveva a proposito dei festeggiamenti: "Il resto di quello che è successo ieri…è stato un caos".

Catherine Fulop racconta sui social i restroscena del matrimonio tra sua figlia e Paulo Dybala

A poche ore dai festeggiamenti per le nozze tra sua figlia e il calciatore Paulo Dybala, Caterina Fulop ha condiviso sui social un video in cui mostrava il braccio. In bella mostra sulla pelle i tatuaggi temporanei, un "souvenir" della festa. Ad accompagnare il filmato anche un'ironica frase a proposito della notte di bagordi: "Il resto di quello che è successo ieri… è stato un caos. Per fortuna siamo tornati con tutti i denti a posto".

La lettera di Catherine Fulop per la figlia Oriana Sabatini

Poco prima del fatidico sì, Catherine Fulop aveva condiviso su Instagram una lunga lettera dedicata alla figlia. "Ad essere onesti non sono brava a scrivere, ma so che sei una parte essenziale e super speciale della mia vita e credo che questo sia il momento giusto per dirtelo – scriveva nel post – Ti ho sempre sognato, già vivevi nel mio cuore, Oriana, eri parte dei miei sogni e il giorno in cui ho saputo che eri sulla strada, non immagini come il mio cuore ha accelerato". A corredo di queste immagini il video della proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi. Si legge ancora:

Desidero con tutto il mio cuore Paulo ti ami tanto quanto tuo padre ha amato me e noi per tutto questo tempo. Mi resta da benedirti figlia, Dio e la vergine benedicano te e il tuo futuro marito Paulo. Dio benedica questa unione. Ti amo per sempre figlia mia.