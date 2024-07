video suggerito

Perché c'era una sedia vuota al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, a chi era destinata

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a emergere nuovi dettagli sulle nozze di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Il calciatore ha sposato la compagna lo scorso 20 luglio con una romantica cerimonia a Buenos Aires, città natale di entrambi. Dopo le rivelazioni della madre della sposa riguardo la festa, ora si scopre che nel corso della funzione una sedia è stata lasciata vuota. Il motivo lo ha rivelato la giornalista Julieta Argenta.

Il motivo della sedia vuota al matrimonio di Dybala e Oriana Sabatini

Durante la cerimonia di nozze di Dybala e Sabatini una sedia è stata lasciata vuota. A svelare il motivo ci ha pensato la giornalista Julieta Argenta durante lo spazio AngelResponde: "Sapete che ha perso il padre all'età di 15 anni e ha lasciato uno spazio per lui, come per invocarlo e farlo essere presente". Il posto vuoto, quindi, era destinato in modo simbolico al padre dello sposo, Adolfo Dybala, morto di cancro quando il calciatore era adolescente. Prima di morire, stando a quanto si racconta, parlò con lui promettendogli che sarebbe diventato un calciatore di successo.

Le nozze in Argentina

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati il 20 luglio, lo stesso giorno in cui anche Federico Chiesa ha pronunciato il fatidico sì alla compagna Lucia Bramani. La cerimonia si è svolta in Argentina, a Buenos Aires, loro terra origine. Oltre 300 gli invitati, tra parenti e amici, che hanno dovuto rispettare una regola precisa voluta dagli sposi: nessuna ha potuto usare il proprio telefono durante la festa. Stando alle informazioni che si hanno, la sposa avrebbe nominato ben 16 damigelle, mentre dei preparativi si sarebbe occupata la sorella Tiziana Sabatini. La torta nuziale era firmata da Damian Betular, noto chef argentino. "Ora sì, per sempre", hanno scritto gli sposi nel condividere i primi scatti ufficiali da marito e moglie.