Paulo Dybala e Oriana Sabatini oggi sposi, c'è una regola per gli invitati: non possono usarlo Il calciatore della Roma e la modella di Buenos Aires si sono detti sì nella splendida cornice di Dok Haras, vicino Pilar in Argentina. C'è una regola per gli invitati: è vietato.

Paulo Dybala, calciatore dell'Argentina e della Roma, e Oriana Sabatini, modella nativa di Buenos Aires, sono oggi sposi. Il matrimonio davanti a 300 invitati nella suggestiva cornice della tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar in Argentina. Tra gli invitati anche Alvaro Morata e Alice Campiello. Per il dress code, c'è solo una regola per gli invitati: niente smartphone, non possono usarlo.

Tutti i dettagli del matrimonio

Per quel poco che si sa, Paulo Dybala e Oriana Sabatini si dicono sì alla tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar (la zona nord di Buenos Aires in Argentina. Lei ha nominato ben 16 damigelle. La cura della festa è affidata a Tiziana Sabatini, sorella della sposa. La torta nuziale è griffata Damian Betular, noto chef argentino. Gli invitati sono più di trecento: ci sono Alvaro Morata e Alice Campiello, ci sono anche Leandro Paredes e sua moglia Camila Galante. Sono gli amici più cari di Paulo Dybala perché, come è noto, il calciatore chiese la mano della sua amata proprio in una serata tra amici, tutti insieme mentre erano alla Fontana di Trevi. Il calciatore si inginocchiò e chiese la mano della sua amata. C'è un altro dettaglio che riguarda proprio Leandro Paredes: a tavola sarà servito il vino di sua produzione.

La regola per gli invitati: niente smartphone

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno scelto di vietare l'uso degli smartphone al loro matrimonio non solo per garantire la privacy e la riservatezza propria e del resto degli invitati, ma anche per un coinvolgimento attivo di tutti. In questo modo, infatti, le persone saranno più presenti e si godranno il momento senza alcun tipo di distrazioni "in digitale". La mancanza di diavolerie elettroniche favorirà anche l'interazione sociale all'interno del matrimonio e, in un certo senso, renderà ancora più esclusivo l'evento. Sarà dura trovare una foto in queste ore, infatti.