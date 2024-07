Angelica Donati un mese dopo le nozze, le nuove foto e la dedica della figlia di Milly Carlucci al marito

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Foto di Cristiano Brizzi (@facibenifotografia)

Lo scorso 29 giugno Angelica Donati e Fabio Borghese sono convolati nozze. La figlia di Milly Carlucci ha sposato il manager e figlio del principe Alessandro Borghese con una romantica cerimonia presso la Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana. A un mese dal matrimonio, la coppia ha condiviso sui social alcuni nuovi scatti del loro grande giorno e la neo sposa ha scritto una romantica dedica al marito.

La dedica al marito un mese dopo le nozze

Esattamente un mese fa, lo scorso 29 luglio, Angelica Donati ha sposato Fabio Borghese con una romantica cerimonia a cui hanno partecipato parenti e amici. Sui social gli sposi avevano condiviso poco dopo alcune foto del loro grande giorno, dall'uscita dalla chiesa ai momenti prima del sì con i parenti, tra cui la mamma della sposa Milly Carlucci. Oggi, 29 luglio, 30 giorni esatti dopo la cerimonia, la figlia della conduttrice ha voluto pubblicare altre immagini inedite e accompagnare il tutto con una dedica al marito. "Un mese dal per sempre", sono state le sue parole.

Il matrimonio e le critiche sui social per l'età dello sposo

Per le loro nozze gli sposi hanno scelto la Villa Medicea a Montevettolini, in Toscana, di proprietà della famiglia Borghese. "Il giorno del matrimonio non ho avuto né ansia né paura: ero estremamente convinta di quello che stavo andando a fare, ed è stato bellissimo", aveva raccontato Angelica Donati in un'intervista a Vanity Fair. Tanti gli invitati Vip presenti: oltre alla mamma della sposa Milly Carlucci, c'erano anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, Pierferdinando Casini, Matteo Marzotto, Lucrezia Lante della Rovere e il petroliere Ugo Brachetti Peretti. I festeggiamenti si sono svolti in maniera piuttosto sobria: "La sera abbiamo scelto di non avere performance, ballerini, live show e via dicendo: eravamo solo accompagnati da una bella musica perché era ciò che volevamo".

Foto di Cristiano Brizzi (@facibenifotografia)

Dopo aver condiviso alcuni scatti del matrimonio, Angelia Donati è stata criticata su Instagram per via dell'età dello sposo. "Ma veramente ti sei sposata sto vecchio?", "Mi sembra un vecchio in confronto a lei", sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto i suoi post. "Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c'è una differenza d'età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità", aveva risposto lei sempre a Vanity Fair.