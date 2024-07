video suggerito

Chi è Martina Di Pietro, la nuova fidanzata di Edoardo Donnamaria dopo Antonella Fiordelisi Martina Di Pietro è la nuova fidanzata di Edoardo Donnamaria, è laureata in giurisprudenza. I due si sono presentati insieme per la prima volta al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’ultima storia nota dell’ex gieffino è stata quella con Antonella Fiordelisi, nata durante la sua partecipazione al reality di Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Di Pietro è l'attuale fidanzata di Edoardo Donnamaria che, archiviata la storia d'amore con Antonella Fiordelisi, ormai diverso tempo fa, ha incontrato qualcuno con cui condividere e costruire qualcosa di importante. I due si sono incontrati negli studi di Forum, ma sono apparsi insieme per la prima volta al matrimonio di Paolo Ciavarro, grande amico di lui, e Clizia Incorvaia. I due hanno cercato di mantenere un certo riservo, anche perché l'ultima relazione di Donnamaria, con l'ex gieffina, è stata spesso oggetto di chiacchiericcio.

Chi è Martina Di Pietro, la nuova fidanzata di Edoardo Donnamaria

Le informazioni sul conto di Martina Di Pietro sono davvero minime, dal momento che la ragazza ha il profilo chiuso e quindi non è dato sapere altro, oltre a quello che brevemente è segnato nella biografia del suo account Instagram. È un avvocato e nel programma Forum, ricopre il ruolo di uditore, nella legislazione si tratta di funzionari pubblici che hanno un ruolo connesso all'amministrazione della giustizia. Ed è proprio lavorando a stretto contatto che i due hanno iniziato a conoscersi in maniera sempre più approfondita, fino al momento in cui si sono presentati insieme al matrimonio di Paolo Ciavarro, volto anche lui dello storico programma di Rete 4, nonché uno degli amici più stretti di Donnamaria che, d'altro canto, è anche lui laureato in giurisprudenza.

La rottura con Antonella Fiordelisi e le foto al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è nata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, nell'edizione 2022. I due sono stati tra le coppie più amate, tanto che sono riusciti a creare una fanbase così appassionata al loro legame, i Donnalisi, che per mesi hanno avuto il pieno supporto da parte del pubblico nella casa più spiata d'Italia. Lì, tra alti e bassi, gesti romantici, litigi e momenti di incomprensione, la relazione è andata avanti, ma una volta finito il reality, la storia è pian piano andata a scemare, finché non hanno deciso di chiudere. A distanza di qualche mese, però, l'influencer ha pubblicato un tweet che ha fatto pensare ad un riavvicinamento della coppia, ma in realtà si è trattato solo di una conferma in merito al fatto che tra loro i rapporti fossero rimasti buoni.

Leggi anche Edoardo Donnamaria si è fidanzato, le foto con Martina Di Pietro alle nozze di Ciavarro e Incorvaia

Quella con Martina Di Pietro, quindi, è la prima apparizione di Donnamaria in compagnia di una nuova fiamma, tanto che le loro foto sono diventate in poco tempo virali, soprattutto tra i membri della fanbase. Qualche giorno il matrimonio, inoltre, lui ha pubblicato su Instagram alcune storie a cavallo, immerso nella natura, dove di spalle appare anche la sua dolce metà.