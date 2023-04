Fan si tatuano i nomi dei Donnalisi, Edoardo Donnamaria: “Non lo fate” Edoardo Donnamaria rimprovera bonariamente quei fan “colpevoli” di essersi tatuati il nome della fidanzata Antonella Fiordelisi e un passaggio della sua canzone: “Pensateci 150 volte prima di tatuarvi”.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Donnamaria rimprovera bonariamente una fan, “colpevole” di essersi tatuata un verso della canzone Il cielo stanotte, che l’ex gieffino ha scritto e pubblicato dedicandola alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Le fan che seguono la coppia dal momento del primo incontro al Grande Fratello Vip hanno sviluppato nei confronti dei due un affetto che si è proposto in una serie di manifestazioni in qualche caso eccessive. Come per i tatuaggi dedicati alla coppia che lo stesso Edoardo ha sconsigliato.

Edoardo Donnamaria: “Quella che si è tatuata è matta”

Edoardo, dopo avere postato tra le sue Instagram stories la foto inviatagli da una fan che ha scelto di tatuarsi uno dei versi della sua canzone, l’ha bonariamente rimproverata: “La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate”. Un consiglio sensato che i sostenitori della coppia farebbero bene a ricordare.

I tatuaggi dei fan dei Donnalisi

Una fan si è tatuata il nome di Antonella Fiordelisi

A riprova che il tifo rischia, a volte, di diventare eccessivo c’è il gesto di una delle fan della coppia che ha deciso di tatuarsi il nome di Antonella. Un gesto che è stato lo stesso Edoardo a condannare, considerandolo “da matti”. Il tifo nei confronti della coppia continua. Sono tantissimi coloro che hanno scelto di continuare a seguire i Donnalisi anche una volta terminata la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Un affetto che fa piacere a Edoardo e Antonella ma che, sono loro stessi a consigliarlo, non può e non deve sfociare in una insana ossessione che rischia di lasciare segni permanenti sulla pelle.