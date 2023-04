“Il cielo stanotte” è il brano di Edoardo Donnamaria per Antonella, quando esce e dove ascoltarlo L’uscita del brano in digitale è fissata per la mezzanotte di martedì 4 aprile, in concomitanza con la finalissima del Grande Fratello Vip, che decreterà il vincitore di questa edizione. Intanto i Donnalisi cantano il loro amore.

A cura di Giulia Turco

A pochi giorni dalla loro prima intervista di coppia sul settimanale di Alfonso Signorini, i Donnalisi continuano a far parlare del loro amore. Un legame, il loro, nato dentro le mura del Grande Fratello Vip, che ora si è fiondato nella vita quotidiana, lontano dalle telecamere, ma non dai social. È proprio dal suo profilo Instagram che Edoardo Donnamaria annuncia ai fan della loro coppia l'uscita di un brano che ha scritto per Antonella, un pegno d'amore che racconta l'evoluzione del loro rapporto.

Quando esce la canzone dei Donnalisi

Si intitola "Il cielo stanotte" ed è il brano che Edoardo ha dedicato ad Antonella, scritto e composto presumibilmente nel periodo in cui la attendeva fuori dalla Casa. Dall'uscita di lei dal programma poi, non si sono più lasciati. Sui social Edoardo racconta di averle fatto una sorpresa a riguardo, facendole ascoltare la canzone. "Ma che hai fatto? Ma sei serio? Una canzone per me?", replica stupita Antonella. "…che ti basta una macchina, il pieno, una foto e che stia più vicino a te, ce ne andiamo da qui.. tu mi prendi la mano…", sono le prime strofe spoilerate in anteprima. Per ascoltare il brano completo però bisognerà aspettare la mezzanotte di martedì 4 aprile, dunque in contemporanea a con la finalissima del Grande Fratello Vip. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali: Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.

L'amore di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordalisi

Nel frattempo i Donnalisi compiono 5 mesi d'amore. “Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi”, ha scritto Antonella sui social in occasione della ricorrenza. A Chi hanno raccontato di sognare già in grande per il loro futuro. "Mi ha fatto vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio", ha fantasticato Edoardo. "E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta”.