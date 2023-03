Antonella Fiordelisi e i 5 mesi con Edoardo Donnamaria: “Non volevo innamorarmi di te” Con un post condiviso su Instagram, Antonella Fiordelisi festeggia i primi 5 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

È un post condiviso su Instagram a scandire una data che Antonella Fiordelisi considera importante: i suoi primi 5 mesi insieme a Edoardo Donnamaria, il fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina, postando una foto scattata nei primi giorni vissuti insieme a Edoardo lontano dalle telecamere (ma costantemente attivi sui social), ha svelato i motivi i per i quali, almeno all’inizio, sarebbe apparsa tentennante rispetto alla possibilità di una storia con Edoardo.

Antonella Fiordelisi: “Avevo paura di lasciarmi andare”

“Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi”, ha scritto la influencer salernitana, raccontando i sentimenti provati durante le prime settimane nella Casa, “Ho sempre avuto paura dell’amore…è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce.. stando con te ho capito che l'amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie. 5 mesi di noi”. Il primo commento è stato quello del fidanzato Edoardo: “Amore piccolo sole”.

Ma l’ex fidanzato Gianluca Benincasa sostiene altro

Antonella fornisce una versione delle prime settimane con Edoardo completamente diversa da quella raccontata dall’ex fidanzato Gianluca Benincasa secondo il quale la influencer si sarebbe inizialmente ritratta di fronte al corteggiamento di Donnamaria a causa proprio del suo ex. “La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: ‘Gioca bene' e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere”, aveva raccontato nell’intervista. Fanpage.it nella quale sosteneva si fossero messi d’accordo affinché lei entrasse nella Casa da single, pur senza esserlo.