Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: “Non mi ama. Come faccio a stare con una persona così?” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è convinto che Antonella Fiordelisi non lo ami. Inoltre, ha rimarcato tutti gli atteggiamenti della gieffina che dimostrerebbero la sua mancata sincerità.

Prosegue la crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Martina Nasoni ha provato a comprendere quali pensieri stiano girando nella testa del gieffino, così gli ha chiesto: "Tu senti che lei ti ama?". Edoardo ritiene che da parte della sua (ex?) fidanzata ci sia solo affetto, ma non amore.

Edoardo Donnamaria mette in dubbio l'amore di Antonella Fiordelisi

Alla domanda di Martina Nasoni, Edoardo Donnamaria ha replicato di non credere che quello che Antonella prova nei suoi confronti sia amore: "Sento che lei prova un sentimento per me che può essere anche forte, ma non credo che sia amore. In ogni caso, io mi prendo le mie responsabilità, l'ho conosciuta che era fatta in un certo modo e quando vado incontro a una persona che è l'opposto di me, magari potrei aspettarmi certe cose. Ma nel momento in cui, non ci si capisce, non si trova un punto di raccordo sui fatti, come faccio a stare con una persona così? Parliamo due lingue diverse".

Le accuse di Edoardo ad Antonella

Edoardo Donnamaria ha proseguito nel suo sfogo e ha rimarcato gli atteggiamenti poco sinceri che Antonella Fiordelisi avrebbe avuto nella casa del Grande Fratello Vip e che lo avrebbero portato a dubitare di lei:

È riuscita a dire che lui (Edoardo Tavassi) in privato le dice sempre che è una persona sincera. Dice che noi parliamo sempre male di lei, pensiamo solo a lei. Non è la verità. Noi, stasera, non abbiamo mai parlato di Antonella. Con loro non parliamo di lei. Antonella è capace di dire di non avere mai provocato loro (gli Spartani) e che sono loro a farle le frecciatine. Io all'inizio pensavo che lei fosse una che diceva la verità come stava e, invece, purtroppo sono arrivato alla conclusione che non è così. Lei ti dice la cosa che secondo lei funziona in questo programma.

E ha concluso: "Tu puoi anche mettere la carriera prima di una relazione iniziata da pochi mesi. Lo posso capire, ma non c'è stata una volta che abbia visto una cosa da parte mia sbagliata e non mi abbia attaccato in puntata".