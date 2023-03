GFVip, Antonella Fiordelisi disperata per la squalifica di Edoardo: “Non ce la faccio senza di te” Antonella Fiordelisi è disperata alla notizia che Edoardo Donnamaria debba lasciare la casa del Grande Fratello Vip. I due si abbracciano e baciano, e l’influencer tra le lacrime: “Non ce la faccio senza te”.

Una puntata inaspettatamente difficile per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che dopo sei mesi insieme si sono dovuti separare, a causa dell'improvvisa squalifica del gieffino che è stato punito per i comportamenti adottati in questi ultimi giorni, sebbene Alfonso Signorini nella scorsa puntata abbia cercato di mettere i concorrenti in guardia rispetto ad una nuova linea da adottare nella Casa.

Le lacrime di Antonella Fiordelisi

La squalifica di Edoardo Donnamaria, quindi, arriva come un fulmine a ciel sereno per la coppia del reality che, dopo tanti alti e bassi, litigate e rappacificazioni, è riuscita a portare avanti una storia d'amore seppur tormentata. Il provvedimento del Grande Fratello getta la gieffina nello sconforto: "È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo" dice tra le lacrime prima ancora di poter incontrare il suo fidanzato. Una volta entrata nella Mistery Room i due si abbracciano e si baciano, Antonella tra le lacrime farfuglia frasi disperate: "Mi sento a metà, mi manca l'aria, non ce la faccio senza di te". Il gieffino, tenendo il viso tra le mani le dice: "Ma certo che ce la fai, te l'avevo detto che ti sei innamorata di un cretino".

Edoardo Donnamaria saluta Antonella

Il gieffino, però, abbracciando e baciando la sua fidanzata cerca di rassicurarla dicendole: "Tanto io vado a casa, mica in guerra. Ti ho lasciato un posto in finale, l’ho fatto per te. Ora devi vincere per forza". Interviene dallo studio Alfonso Signorini ad interrompere l'idillio tra i due, soffermandosi su una frase di Edoardo che, però, aggiunge alle parole del conduttore: "Per me l’obiettivo non era andare in finale, ma uscire con Antonella, e almeno anche se non è il modo migliore di uscire, siamo in un periodo buono". Il gieffino, quindi, fa il suo rientro in casa salutando gli altri inquilini che, ovviamente, non riescono a trattenere la commozione.