Gianluca Benincasa fuori dal GF Vip: “Stalking ad Antonella? Mi amava”, i video mostrati a Fanpage.it L’ingresso di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip è saltato. Il giovane ha interrotto la quarantena in hotel perché raggiunto da un esposto che gli impedirebbe di avvicinarsi alla influencer. Ha quindi contattato Fanpage.it per raccontare la sua verità: “L’ho coperta, vi mostro i video”.

A cura di Stefania Rocco

L’ingresso di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip era certo fino a qualche ora fa. Il mental coach salernitano si trovava in hotel già da qualche giorno per la quarantena propedeutica all'ingresso nella Casa di Cinecittà. Proprio Fanpage.it aveva confermato l’imminente sbarco di Gianluca nella Casa, ormai considerato certo. Eppure qualcosa improvvisamente stravolto i piani. Nella serata di venerdì 3 febbraio, Benincasa ha ricevuto la telefonata del suo agente che lo informava che non ci sarebbe stato alcun ingresso a causa di un esposto presentato contro di lui, probabilmente proprio dai genitori della ex compagna. Gianluca è stato quindi prelevato dall’hotel ed è rientrato a Salerno, interrompendo di fatto la quarantena. Contestualmente, l'uomo ha contattato Fanpage.it per raccontare la sua versione dei fatti a proposito di questa vicenda. Sostiene, infatti, di avere mentito a proposito della rottura con Antonella per proteggerla. "Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa", sono state le sue prime parole.

Perché?

Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente.

Fino a qualche ora fa, Fanpage.it aveva la certezza assoluta che saresti entrato. Tanto è vero che ti trovavi in quarantena. A quando risale questo esposto?

Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno. Loro (si riferisce ai genitori di Antonella Fiordelisi, ndr) sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori.

La produzione del GF come ha preso questo improvviso cambio di programma?

Da quello che ho capito, dalla produzione sarebbero furiosi. Mi hanno chiesto se ci fosse stato qualche episodio in passato che giustificasse l’esposto nei miei confronti e, quando ho specificato che non c’è, mi hanno consigliato di rivolgermi a un buon avvocato perché non è giusto quello che mi stanno facendo. Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

La tua ragazza? Hai dichiarato che tra voi era finita a giugno.

Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere. (Ndr, abbiamo visionato il video in questione, datato 18 settembre 2022, il giorno prima che il Grande Fratello cominciasse. Si tratta di una videochiamata tra Antonella e Gianluca. Lei è a Roma, lui a Firenze. Antonella si rivolge a Gianluca chiamandolo “amore mio” e si commuove quando è il momento di salutarlo. Lui le raccomanda di “giocare bene” e di farlo per lui).

Antonella ti ha mai denunciato?

Mai, non ce n’è mai stato motivo. Eravamo felici.

Sei mai stato violento nei confronti di Antonella?

Mai, guai a chi mi toccava Antonella. Anche quando alzava la voce, cercavo di fargliela abbassare con tranquillità.

Sei mai stato verbalmente violento nei confronti di Antonella?

Mai.

Come si spiegano le accuse di stalking alla luce dell’atteggiamento che ha avuto Antonella verso di te durante il vostro confronto nella Casa? Quando sei uscito, lei ha ammesso di volerti ancora molto bene e di essere dispiaciuta per averti arrecato sofferenza.

Per questo mi domando come si possa parlare di stalking. In quell’occasione, le ho tenuto il gioco per non rovinare il suo percorso. Lei era impaurita perché temeva che raccontassi tutto e facessi crollare la ship fasulla che aveva creato lì dentro.

Prima di entrare nella Casa, Antonella ti aveva anticipato che avrebbe provato ad avere una storia di fronte alle telecamere?

Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c'entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare.

Ci sono video e messaggi che provano quello che racconti?

Ho di tutto, anche da parte dei genitori. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme.

Uscito dalla Casa dopo il confronto con Antonella, sei stato contattato da decine di giornalisti. Perché in quell’occasione hai raccontato una versione diversa rispetto a quella cui stai dando voce adesso, e cioè che tra voi era finita e che non la stavi coprendo?

Ho negato per amore, non volevo che questa storia le si ritorcesse contro.

È stata una tua idea quella di farla entrare da single nella Casa?

Un’idea sua e dei suoi genitori che le hanno sempre detto che per fare il suo percorso in tv sarebbe dovuta restare single. A giugno mi ha detto del GF e a luglio abbiamo cominciato a non postare più storie insieme. Ma eravamo ancora fidanzati.

E la fantomatica rottura avvenuta a giugno della quale avete parlato entrambi?

Ci siamo allontanati per tre giorni perché discutevamo proprio a proposito di questa cosa (dell’ingresso nella Casa da single, ndr). Ma è stato solo un litigio, al termine del quale siamo tornati insieme. Non ci siamo mai lasciati, sostanzialmente.

Ti sei fatto un’idea a proposito del contenuto di questo esposto?

Da quanto ho capito, si tratterebbe di un divieto di avvicinamento.

Gianluca Benincasa fa sapere a Fanpage.it di essersi affidato all’avvocato Paolo Avallone.