Gianluca Benincasa al GF Vip dal 6 febbraio, papà Stefano Fiordelisi protesta dietro le quinte Nonostante le proteste avanzate dal padre di Antonella Fiordalisi con la produzione del Grande Fratello Vip, Fanpage.it conferma il colpo messo a segno dal reality: Gianluca Benincasa, ex della schermitrice, è già in quarantena e varcherà la porta rossa lunedì 6 febbraio.

A cura di Stefania Rocco

“Spero che la notizia non sia vera”: così il padre di Antonella Fiordelisi aveva concluso una Instagram story pubblicata qualche ora fa relativamente al possibile ingresso di Gianluca Benincasa nella Casa del Grande Fratello Vip. E invece la notizia è verissima e Fanpage.it lo conferma: l’ex compagno di Antonella si trova già in quarantena e varcherà la porta rossa durante la diretta di lunedì 6 febbraio. Si tratta di un notevole colpo messo a segno dalla produzione del reality che, in vista della settimana di Sanremo, mette in campo l’artiglieria pesante, apparecchiando una imperdibile settimana di reality. Di fronte alle telecamere della Casa di Cinecittà, infatti, Antonella sarà costretta a destreggiarsi tra il suo ex (col quale la rottura non è mai stata definitivamente chiarita) e il nuovo fidanzato Edoardo Donnamaria.

Le proteste del padre di Antonella Fiordelisi con la produzione del GF Vip

Secondo quanto apprende Fanpage.it, Stefano, attivissimo papà di Antonella, avrebbe avanzato più di una rimostranza con la produzione del GF nel tentativo di scongiurare l’ingresso di Benincasa. A nulla sono valsi i tentativi di evitare che Gianluca varcasse la porta rossa. È facoltà della produzione del reality scegliere concorrenti e ospiti, facoltà che il reality sta esercitando senza commettere alcuna irregolarità. È quindi certo che Gianluca ritroverà Antonella e Edoardo durante la diretta di lunedì e che, a meno di clamorosi colpo di scena (i concorrenti possono abbandonare il reality ma è improbabile che Fiordelisi lasci la Casa considerato quando, per sua stessa ammissione, tenga all’opportunità di restare protagonista del reality show), i tre siano costretti a condividere lo stesso spazio per almeno una settimana. Settimana che diventerà imperdibile per gli spettatori del reality show, da mesi curiosi di capire di più circa il rapporto tra la schermitrice e il suo ex. L’inaspettato triangolo aiuterà il programma condotto da Alfonso Signorini a tenere alta l’attenzione perfino nella settimana più difficile dell’anno dal punto di vista del palinsesto, quella di Sanremo.

Il padre di Antonella Fiordelisi: "Spero che la notizia sia falsa".

Chi è Gianluca Benincasa

Mental Coach, Gianluca Benincasa è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. I due sono stati amici per anni prima di innamorarsi. La loro storia, secondo la versione della concorrente del GF, si sarebbe interrotta qualche mese prima dell’ingresso di Antonella nella Casa. Da questo momento del racconto in poi, le versione fornite dai due diventano discordanti. Secondo Gianluca, sarebbe stato lui a farsi da parte, nonostante i forti sentimenti per lei, per andare incontro al desiderio della influencer di vivere da single la sua avventura nella Casa. Secondo Antonella, invece, la storia sarebbe terminata perché non più innamorata, al contrario del suo ex. Cosa accadrà quando i due si ritroveranno di nuovo faccia a faccia?