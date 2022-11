Gianluca Benincasa è il nuovo “tradito” d’Italia: “Insulti a parte, sento il peso delle cose” Gianluca Benincasa è il nuovo “tradito” d’Italia. Questa è l’immagine che ne viene fuori dopo il confronto tra lui e la ormai ‘ex’ Antonella Fiordelisi.

Gianluca Benincasa è il nuovo "tradito" d'Italia. Questa è l'immagine che ne viene fuori dopo il confronto tra lui e la ormai ‘ex' Antonella Fiordelisi, troppo presa dalla storia con Edoardo Donnamaria come si è visto anche ieri in puntata. Su Instagram, il ragazzo si sfoga: "Sapevo a cosa andavo incontro". Sui social, valanghe di insulti per lui ma anche tante persone che lo hanno sostenuto, soprattutto chi lo conosce davvero.

Le parole di Giovanni Benincasa

Gianluca Benincasa ha lasciato su Instagram il suo stato d'animo dopo lo scontro con Antonella Fiordelisi. Tradito dalla rabbia, ha lasciato qui e lì qualche errore di sintassi, ma è sempre il cuore che alla fine comanda: "Insulti a parte, sapevo a cosa andassi incontro. Ora però voglio fare un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno espresso belle parole nei miei riguardi. A coloro i quali che hanno capito il mio intento di andare lì a dar voce alla verità e non per attaccarla e credetemi: per me sarebbe stato impossibile". E ancora:

Ed infine a coloro che hanno compreso il mio stato d'animo empatizzando la mia emozione perché chi mi conosce sa quanto siano state vere tutte le mie parole. Non è stato facile, ed ancora adesso, sento il peso di tutto quello che è successo! Non ho mai fatto la vittima, e in questa storia non c'è nessun carnefice. C'è solo la donna che amo, dentro un contesto in cui si perde la percezione della vita che ti circonda. Le mie posizioni le prendo a testa alta e sono disposto a pagarne le conseguenze.

Giovanni Benincasa ha poi ringraziato chi gli è stato vicino: "Ringrazio i miei amici e quelli che mi conoscono nella vita quotidiana, che mi hanno sostenuto e incoraggiato fin dall'inizio, nonostante non approvassero la situazione. Vi ringrazio tutti davvero di cuore".

"Mi sono innamorata di Edoardo": le parole di Antonella

Antonella Fiordelisi dopo l'incontro è stata chiamata in confessionale a raccontare le sue sensazioni dopo aver visto il suo ex Gianluca. Tra le lacrime ha confessato:

Lui non mi ha mai visto con un altro ragazzo, sono sempre stata single dopo lui. A lui ha dato fastidio che io mi sia innamorata di un altro. Io avrei voluto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. Lui mi è stato tanto vicino in un momento particolare. Da lì ho provato più emozioni con lui, da lì ci siamo fidanzati.

"Io però mi sono innamorata di Edoardo", ha concluso prima di uscire fuori tra le lacrime.