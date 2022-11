Antonella incontra l’ex Gianluca al GF Vip: “Non voglio perderti ma non sono innamorata di te” Al GF VIP stasera il confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa: lui ha confessato di essere ancora innamorata di lei, “Io no, ma non voglio perderti” le parole della concorrente turbata nel rivederlo. L’influencer non è riuscita a trattenere le lacrime.

Questa sera nella quindicesima puntata del Grande Fratello VIP l'atteso incontro tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, l'ex della concorrente. L'imprenditore a Fanpage.it ha raccontato che la loro storia in teoria non sarebbe finita, ma "messa in pausa per permetterle di viversi a pieno l'esperienza nel programma". Dopo aver affrontato il discorso Micol Incorvaia, l'ex di Edoardo Donnamaria, Signorini ha chiamato in disparte Antonella. "In questi giorni è venuta fuori una notizia che noi ignoravamo, fuori dalla Casa c'è una persona che tu hai lasciato, che conosci bene, che non ha apprezzato la tua storia con Edoardo. Ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti. Non è chiaro se è ancora il tuo fidanzato" le ha detto, prima di far entrare Gianluca in cortile.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e l'ex Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa non appena è entrato in cortile ha parlato ad Antonella Fiordelisi: "Non sono qui per andare contro di te, è stato detto tanto su di noi, sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante. Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia". La concorrente era freezata e non poteva rispondere, ma nell'ascoltarlo ha iniziato a piangere. Quando ha potuto replicare, ha confessato:

Al GF ho spiegato la mia storia, lui è stato il mio migliore amico poi c'è stato un trasporto e ci siamo fidanzati. Pubblicavo poco con lui, a giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse più bene che altro. Anche io ero innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere ma non sono innamorata di lui.

Gianluca non ha apprezzato la dichiarazione della sua ex, così ha continuato a sostenere che lei fosse ancora innamorata, "Te la sei giocata bene. Tu credevi che io volessi farti del male. Non pensavo si spingesse oltre con Edoardo anche se non c'erano accordi".

"Non sto bene dopo averlo visto"

Edoardo Donnamaria ha raggiunto Antonella e Gianluca in cortile come richiesto da Alfonso Signorini. L'imprenditore ha continuato a ribadire il suo punto di vista avanti Antonella visibilmente turbata. "I suoi occhi non sono veri" ha detto il suo ex, così lei ha spiegato:

Nel periodo in cui sono stata con Gianluca mio padre non mi ha mai manipolata. Nella mia vita non ho mai visto lavoro e soldi altrimenti sarei già sposata. Continuo serenamente la storia con Edoardo ma non sto tanto bene dopo averlo visto.

Le parole di Antonella in confessionale

Antonella Fiordelisi dopo l'incontro è stata chiamata in confessionale a raccontare le sue sensazioni dopo aver visto il suo ex Gianluca. Tra le lacrime ha confessato:

Lui non mi ha mai visto con un altro ragazzo, sono sempre stata single dopo lui. A lui ha dato fastidio che io mi sia innamorata di un altro. Io avrei voluto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. Lui mi è stato tanto vicino in un momento particolare. Da lì ho provato più emozioni con lui, da lì ci siamo fidanzati.

"Io però mi sono innamorata di Edoardo", ha concluso la Fiordelisi.