Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria insieme dopo il GF Vip, il video dell’incontro dei Donnalisi

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Si è concluso così il percorso di una concorrente che per mesi è stata ritenuta la probabile vincitrice o comunque una finalista della settima edizione. Nella sua uscita di scena, ha giocato un ruolo anche la scelta dei genitori di chiedere ai fan dei Donnalisi di non salvarla, decisione che ha lasciato perplessa la stessa Antonella quando l'ha appresa nel corso della diretta di lunedì 20 marzo. Conclusasi l'esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi ha riabbracciato Edoardo Donnamaria.

"Mi hanno detto che Edoardo sta già arrivando a Cinecittà": ha fatto sapere Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi, impaziente di rivedere Donnamaria. Data la squalifica del concorrente, non è stato possibile realizzare l'incontro in studio. Così, i due si sono visti subito dopo la diretta. Nei primi video pubblicati sui profili Instagram di Antonella e Edoardo i due appaiono in macchina insieme mentre cantano Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Poi si baciano teneramente. In un altro video, pubblicato da Donnamaria, i due sono a letto insieme. Finalmente si sono riuniti (vedi video in alto, ndr).

Intanto, i fan dei Donnalisi, hanno scritto una lunga lettera ad Antonella, nella quale le hanno spiegato perché hanno deciso di non salvarla. Ecco uno stralcio della missiva, pubblicata sul profilo Instagram della stessa modella:

Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così. […] Sei stata l'assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all'ultimo secondo in nome degli ascolti. Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l'odio social nei tuoi confronti e dopo l'ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire BASTA. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GFVip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di "comodini" e "raccomandati" purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata. Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione e stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione.