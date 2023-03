Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è la terza finalista: Antonella Fiordelisi eliminata Il pubblico del Grande Fratello Vip ha stabilito che fosse Giaele De Donà a guadagnare il titolo di terza finalista di questa edizione del reality show. Antonella Fiordelisi, complice l’appello lanciato dalla madre, è stata eliminata.

A cura di Stefania Rocco

Giaele De Donà è la terza finalista del Grande Fratello Vip. La concorrente è risultata essere la più votata nel corso del televoto che ha chiesto al pubblico di votare in vista della finale del reality show. Con il 48,2% delle preferenze, De Donà è riuscita nell’impresa di aggiungersi alle amiche Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, rispettivamente prima e seconda finalista del GF Vip 2023. Antonella Fiordelisi, invece, ha dovuto abbandonare la Casa per effetto del televoto. Le nomination che decreteranno il prossimo finalista non sono ancora cominciate.

Chi è il terzo finalista e chi è stato eliminato, le percentuali

Il terzo finalista eletto dal pubblico del Grande Fratello Vip è Sofia Giaele De Donà. A dovere abbandonare la Casa, invece, è stata Antonella Fiordelisi. La concorrente, considerata tra le super favorite in vista della vittoria finale, non è stata votata dai suoi fan per l’accesso alla fine dopo l’appello lanciato dalla madre Wilma che aveva chiesto ai fan di non votare per la figlia affinché potesse lasciare la Casa. Giaele ha ottenuto il 48% delle preferenze, seguita da Nikita Pelizon che è stata votata dal 25% del pubblico. Terzo posto per Milena Miconi che ha ottenuto il 19% dei voti. Ultima Antonella votata appena dall’8% del pubblico.

Di seguito la classifica con le percentuali di voto:

Giaele De Donà 48,2%

Nikita Pelizon 24,7%

Milena Miconi 19%

Antonella Fiordelisi 8,1%

Cosa è successo nella puntata del 20 marzo 2023

La puntata del 20 marzo 2023 è stata caratterizzata dall’uscita inaspettata di Antonella Fiordelisi che ha dovuto abbandonare la Casa per effetto del voto espresso dal pubblico a pochissimi giorni dalla finale del 3 aprile prossimo. Proprio Antonella è stata la protagonista indiscussa della puntata caratterizzata dalla lite con Orietta Berti. Opinionista e concorrente si sono scontrate animatamente come già accaduto la scorsa settimana. Un altro momento importante è stato rappresentato dalla spiegazione fornita da Alfonso Signorini a proposito della squalifica di Daniele Dal Moro, un momento che ha provocato il senso di colpa di Oriana, sentitasi – a torto – responsabile dell’uscita di scena dell’ex coinquilino. Subito dopo l’annuncio che l’ha decretata terza finalista, Giaele ha potuto incontrare la madre che non vedeva da mesi e alla quale è profondamente legata.