Il Gf spoilera Giaele De Donà terza finalista, Antonella salvata solo dall’8% dei votanti La terza finalista del Grande Fratello Vip è Sofia Giaele De Donà, spoilerata dal sito del GfVip. A sorpresa è stata eliminata Antonella Fiordelisi: su di lei ha pesato l’appello accolto dai suoi genitori.

La seconda finalista del Grande Fratello Vip 2023 è Sofia Giaele mentre a essere eliminata dalla casa è stata Antonella Fiordelisi. A grande sorpresa, la ragazza è stata eliminata dopo gli appelli da parte dei genitori in settimana. È stata una puntata piena di emozioni, ma soprattutto tutta incentrata sul difficile rapporto che Antonella Fiordelisi ha avuto all'interno della casa. Proprio all'inizio della puntata, Alfonso Signorini ha pregato Antonella Fiordelisi di uscire se non se la sente, precisando che nessuno avrebbe pagato alcun tipo di penale. Ma quello che fa discutere è lo spoiler sul sito del Grande Fratello Vip della seconda finalista.

Lo spoiler sul sito del Grande Fratello Vip

La clamorosa gaffe del Grande Fratello Vip che sul sito ufficiale ha pubblicato le percentuali del televoto, ma al tempo stesso ha finito per anticipare la terza finalista a tutti. Sofia Giaele De Donà sarà la terza finalista. Al momento in cui questo articolo viene pubblicato, Alfonso Signorini non ha ancora annunciato in diretta il nome della terza finalista ma sul sito, per l'appunto, è stato già pubblicato.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Dopo aver appreso della sua eliminazione, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Alfonso Signorini che ha spiegato che la madre ha usato la sua pagina Instagram per fare un appello a tirare fuori la figlia dal Grande Fratello Vip. Antonella l'ha presa molto male: "Mamma, grazie, che mi hai fatto eliminare". Evidentemente, Antonella Fiordelisi aveva messo in piedi una strategia, è stata fin troppo creduta.

Le percentuali di voto spoilerate sul sito

Per quanto concerne le eliminazioni, la prima a essere salvata è stata Nikita, poi Giaele. Tutti credevano che Milena Miconi sarebbe stata eliminata e invece è stata eliminata Antonella Fiordelisi. La seconda finalista è stata Giaele. Sono queste le percentuali: